Jubileumeditie familiedag in Ninove voor het goede doel

Op zaterdag 27 mei 2017 verwelkomt De Watergroep jong en oud in Ninove voor een familiedag ten voordele van Kom op tegen Kanker. Op het programma van deze 10de feesteditie staat een echt volksfeest met kinderanimatie, demonstraties door politie en brandweer én optredens van heel wat Vlaamse artiesten.

10de editie

De collega’s van het waterbedrijf De Watergroep in Ninove zijn dit jaar toe aan de 10de editie van hun familiedag ten voordele van Kom op tegen Kanker. Wat 20 jaar geleden startte als een kleinschalig initiatief, groeide intussen uit tot een gevestigde waarde in de Denderstreek met gemiddeld meer dan 2.000 bezoekers. De opbrengst van het evenement gaat integraal naar de organisatie Kom op tegen Kanker.

De familiedag richt zich tot jong en oud. Naast een buffet van Breydelham, kinderanimatie en demonstraties door politie en brandweer, passeren de volledige dag door heel wat Vlaamse artiesten de revue. Op de affiche van deze feesteditie staan opnieuw klinkende namen: De Romeo’s, Christoff & Lindsay (live on tour), Willy Sommers, Lisa Del Bo, Yves Segers, Swoop, Sasha & Davy, De Stoempers, Kurt Crabbé en Herbert.

Samen met de gemeentebesturen

De familiedag ten voordele van Kom op tegen Kanker is een initiatief van De Watergroep in samenwerking met de gemeentebesturen van Ninove, Denderleeuw, Geraardsbergen, Lierde, Haaltert en Herzele en met de politie en brandweer van Ninove. Kaarten zijn te verkrijgen in het sectoraal dienstencentrum Denderstreek (Nederwijk 263 in Ninove) of via de deelnemende gemeentebesturen, die ook busvervoer inleggen naar dit evenement.

Aan elke steunkaart is een tombola verbonden, waarmee dit jaar opnieuw een wagen (Renault Twingo) te winnen is, gesponsord door de Valckenier Groep.

De familiedag is een UiTPAS-evenement. Koop je kaarten via de UiTPAS? Dan spaar je via dit evenement ook een punt op je UiTPAS.

Meer info of kaarten bestellen:

• www.dewatergroep.be/familiedag

• 054 32 38 11

• sdc.denderstreek@dewatergroep.be

• Plaats familiedag: Nederwijk 263, Ninove