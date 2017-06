Zoektocht ‘Alice in Wonderpark’ luidt zomer van Prinsenpark in.

Provinciaal Groendomein Prinsenpark zet de zomer in met een nieuwe, spannende zoektocht. Volg het spoor van ‘Alice in Wonderpark’ en treedt binnen in een wondere wereld waarvan je het bestaan niet vermoedde. De zoektocht is voor alle leeftijden en loopt van 28 juni tot 5 november 2017.

Het Prinsenpark biedt met de nieuwe zoektocht ‘Alice in Wonderpark’ jong en oud de kans om natuur in een spel te integreren en zo te ontdekken. Sprookjesfiguur Alice neemt de bezoekers mee in haar vreemde avontuur doorheen het park. Wedden dat ze ook jou versteld zal doen staan?

Gedeputeerde Bruno Peeters: “Met toegankelijke natuurbeleving laten we jong en oud meer bewegen, de natuur ontdekken en creëren we meer bewustzijn rond het belang van een groene omgeving. We werken bij de provincie aan een doordacht natuurbeleid om natuur en landschap goed toegankelijk te maken. Met onze vele evenementen maken we onze natuurgebieden aantrekkelijker voor jong en oud. De speelse themawandelingen bereiken bijvoorbeeld een groot publiek en jaarlijks gaan duizenden schoolkinderen met een van onze gidsen op ontdekking in het Prinsenpark. Ik nodig iedereen alvast uit om deze zomer het Prinsenpark te komen (her)ontdekken!”

Educatieve wandelingen in de lift

Naast de evenementen en door de domeinwachter begeleide wandelingen, is het Prinsenpark in de ruime omgeving gekend voor de scholenwandelingen in lente en herfst. Het domein gaat er prat op dat iedere klas een programma op maat van zijn leeftijd krijgt aangeboden en die aanpak loont. Prinsenpark richt zich voornamelijk op kleuter en lager onderwijs en mocht dit voorjaar al 2.643 leerlingen begeleiden. Het programma voor de herfst ziet er ook veelbelovend uit, de inschrijvingen lopen van 25 september tot 17 november. Inschrijven kan vanaf woensdag 6 september om 13 uur.

PRAKTISCHE INFO

Wanneer:

De zoektocht loopt van woensdag 28 juni tot zondag 5 november 2017

Waar:

Provinciaal Groendomein Prinsenpark

Kastelsedijk 5, 2470 Retie

Meer info:

www.provincieantwerpen.be > Prinsenpark