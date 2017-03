Music Hall pakt uit met ‘De Kleine Zeemeermin’

Music Hall en Studio 100 slaan handen in elkaar voor nieuwe internationale productie

‘De Kleine Zeemeermin’

Kerstvakantie 2017 – Capitole Gent

Paasvakantie 2018 – Stadsschouwburg Antwerpen

Na het nationale en internationale succes van ‘Assepoester’ en ‘Peter Pan, The Never Ending Story’, pakt Music Hall het komende theaterseizoen opnieuw uit met een tot de verbeelding sprekende internationale productie voor het ganse gezin. Studio 100 verleent Music Hall de licentie om haar musicalversie van ‘De Kleine Zeemeermin’ (2004), gebaseerd op het legendarische sprookje van Hans Christian Andersen, in een nieuw jasje te steken en ook internationaal te gaan exploiteren. Deze samenwerking tussen de Belgische producenten, kadert binnen een algemene overeenkomst aangaande de bestaande Studio 100-sprookjesmusicals en wordt ondersteund door de nieuwe coöperatieve vennootschap Musical Rainbows en de Belgische Tax Shelter. ‘De Kleine Zeemeermin’ speelt komende kerstvakantie in Capitole Gent en tijdens de paasvakantie van 2018 in Stadsschouwburg Antwerpen. Tickets & info: www.musichall.be

“Studio 100 heeft Music Hall de licentie verleend om haar bestaande sprookjesmusicals te herwerken en te gaan exploiteren op de internationale markt. Music Hall heeft met ‘Peter Pan’ bewezen hiervoor de nodige expertise in huis te hebben.”

Hans Bourlon – CEO Studio 100

“We zijn verheugd over de samenwerking met Studio 100, voor mij is de cirkel rond nu. Dankzij deze samenwerking en de ondersteuning van de coöperatieve vennootschap Musical Rainbows en ook de Belgische Tax Shelter, worden we in staat gesteld om met ‘De Kleine Zeemeermin’ een kwalitatieve productie neer te zetten, die we ook internationaal kunnen uitrollen.”

Geert Allaert – CEO Music Hall

Audities ‘De Kleine Zeemeermin!!

Music Hall organiseert eind maart een eerste auditieronde voor ‘De Kleine Zeemeermin’ in de Zuiderkroon te Antwerpen. Gegadigden, voor zowel hoofd- als ensemblerollen, kunnen zich aanmelden via auditions@musichall.be. Motivatiemail graag incl. foto en CV. Exacte datum en meer details volgen later via de website en Facebookpagina van Music Hall.

Het verhaal

Op een dag vergaat het schip van een prins. Iedereen verdrinkt behalve de prins zelf: Hij wordt gered door Lize, een zeemeermin. De andere zeelui worden door de zeeheks Anne-moon betoverd tot verschillende zeedieren. De prins gaat wanhopig op zoek naar het meisje dat hem gered heeft. Hij wil met haar trouwen, maar hij heeft haar nooit gezien, enkel haar stem gehoord. Lize is ook smoorverliefd op de prins, maar kan het hem niet zeggen, want ze heeft geen benen om aan land te gaan. De zeeheks Anne-Moon heeft echter snode plannen en wil haar lelijke dochter Sanne-Moon aan de prins koppelen. Ze stelt Lize voor om haar benen te geven in ruil voor Lizes stem. Lize gaat akkoord, maar weet niet dat dit net in de kaart speelt van Anne-Moon.

Slaagt men erin om de plannen van zeeheks Anne-Moon te dwarsbomen? Krijgt Lize haar stem terug en/of raakt ze haar benen kwijt? Maar vooral, leven Lize en haar prins nog lang en gelukkig?

Kom het ontdekken in deze gloednieuwe, sprankelende musicalversie van ‘De Kleine Zeemeermin’!