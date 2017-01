Aalst verwelkomt creatieve generalisten uit heel Vlaanderen

Cimorné in Aalst is vrijdag 20 januari de verzamelplaats voor creatieve generalisten uit heel Vlaanderen. ‘Creatieve generalisten zijn personen met veel interesses, een grote behoefte aan variatie en een onstilbare leerhonger’, vertelt Silvia Derom, Aalstenaar, loopbaancoach en zelf creatieve generalist. ‘Er is dringend nood aan netwerkevents waar je geen schroom moet hebben om te zeggen dat je een eeuwige zoeker bent of 1001 ideeën hebt. Het feit dat mensen hiervoor van ver naar Aalst afzakken is een mooi bewijs.’

Hoofdstad van eigenzinnigheid

‘En er is geen leukere plek om dat te doen dan Aalst’, vindt Silvia. ‘Mijn publiek is vaak blij verrast te zien hoe bruisend Aalst is. En zo zie ik het als ingeweken Brusselaar zelf ook: Aalst is een creatieve plek en wat mij betreft de hoofdstad van eigenzinnigheid’.

Profiel van de toekomst

Die eigenzinnigheid zie je ook bij creatieve generalisten. ‘Ze zijn echt niet in een vakje te stoppen. Creatieve generalisten zijn niet te reduceren tot één interesse of job en hebben een grote leerhonger. Dat maakt het voor hen soms moeilijk om voldoende uitgedaagd te blijven in hun job. Werkgevers, vrienden en familie zien hen daarom vaak als wispelturig. Nochtans is hun veelzijdigheid net een troef en hebben we hen als werknemer of ondernemer meer en meer nodig. Ze zijn het profiel van de toekomst’.

Community in Vlaanderen en Nederland

‘Als loopbaancoach help ik creatieve generalisten daarom hun sterktes te zien’, vertelt Silvia. En dat blijkt vaak wel nodig: ‘Vele klanten zijn te weinig bewust van hun talenten. Ze krijgen van hun baas of omgeving te vaak het signaal dat ze niet aan bepaalde verwachtingen voldoen. Ik toon hen hoe ze wel een verschil kunnen maken en breng hen in contact met andere creatieve generalisten om ervaringen en tips uit te wisselen. Dat is ondertussen uitgegroeid tot een community van 800 leden uit Vlaanderen en Nederland’.

Hobbykerkhof

Maar het hoeft niet altijd ernstig te zijn. Creatieve generalisten hebben een voldoende dosis zelfspot. Cimorné wordt vrijdag onder andere een hobbykerkhof waar deelnemers een nieuw “baasje” kunnen zoeken voor hun hobby’s die ze beu zijn. ‘Het is een ludieke manier om te netwerken’, aldus Silvia, ‘en een leuk begin van het nieuwe jaar’.

