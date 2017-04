Nieuw festival te Geraardsbergen in de maak

GLOEDNIEUW FESTIVAL TE GERAARDSBERGEN: GAVERROCK

De organisatie achter Dance D-Vision en Zottegem en MIG slaan de handen in elkaar en stampen een nieuw pop-rock festival uit de grond: GAVERROCK.

Zoals de naam doet vermoeden gaat dit door in De Gavers te Geraardsbergen, en dit op zaterdag 9 september.

Er zullen twee podia zijn: een hoofdpodium buiten waar bekende groepen zullen optreden, en de nieuwe zaal ‘De Doos’ wordt ook gebruikt voor lokale bands en cover bands.

Dit is een festival dat al jaren in het achterhoofd zat bij Dance D-Vision, maar er moest steeds gewacht worden tot de nieuwe evenementenhal in De Gavers klaar was.

De groepen zullen in ieder geval niet van de minste zijn en we hopen enkele duizenden bezoekers te trekken naar GaverRock.

Deze worden binnenkort aangekondigd op de website www.gaverrock.be