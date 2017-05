Dilbeekse Rode Kruisvrijwilligers paraat voor zelfkleververkoop

-Dilbeek- Vanaf vandaag staan onze Dilbeekse Rode Kruisvrijwilligers weer klaar met zelfklevers. Vandaag kon je ze vinden op het kruispunt van de Baron De Vironlaan en de parking van Aveve en Carrefour op de Ninoofsesteenweg. Eergisteren kreeg burgemeester Segers de eerste zelfklever aangeboden, waarna ook het voltallige schepencollege zijn voorbeeld volgde.



Tot en met donderdag 11 mei kan je ‘de zelfklever der zelfklevers’ kopen bij één van onze Dilbeekse Rode Kruisvrijwilligers op verschillende locaties. De parking van Colruyt in Dilbeek en Dreamland, Delhaize te Groot-Bijgaarden wordt eerstdaags onveilig gemaakt door Rode Kruisvrijwilligers. De opbrengst ervan gaat integraal naar de lokale Rode Kruisafdeling.



Vooraan op de zelfklever kan je lezen waarvoor ze het geld in Dilbeek zullen gebruiken: bijvoorbeeld voor de aankoop van materiaal voor de interventiedienst, voor de opleiding van vrijwilligers, verzorgingsmateriaal, cursusmateriaal …

Per zelfklever betaal je vijf euro. Door een zelfklever te kopen investeer je in je omgeving en help je ons, mensen helpen uit je buurt, jezelf inbegrepen. Want wie weet, heb je op een dag zelf hulp nodig.

De Kiekeboes, die dit jaar 40 jaar bestaan, zijn de populairste en best verkochte stripreeks van Vlaanderen. Sinds 1977 werden al 30 miljoen albums verkocht. Om de vele tienduizenden fans extra te verwennen kroop Merho graag in zijn tekenpen voor ons. 20 jaar geleden stond de beroemdste Vlaamse stripfamilie ook al eens op de beroemdste Vlaamse zelfklever. De Kiekeboes is hiermee de enige stripreeks die twee keer de oplage van 600.000 Rode Kruis zelfklevers haalt.

Op de tekening snellen Marcel en Charlotte Kiekeboe als vrijwilligers ter hulp. Zoon Konstantinopel heeft een bloedzakje bij. Dochter Fanny reannimeert een strandganger die onwel werd, waarop zowat alle andere badgasten al dan niet ‘opzettelijk’ in zwijm vallen.



Heb je jezelf ooit afgevraagd waarom onze vrijwilligers uitgerekend zelfklevers verkopen om fondsen te werven? Zouden pleisters of andere kleine eerste hulpartikelen niet logischer zijn? Er zit een verhaal achter…

In de jaren vijftig werd het wegennet in België sterk uitgebouwd met steeds meer snelwegen. En in die tijd, toen er nog geen officieel rijbewijs bestond, liep dat niet altijd goed af. Het aantal ongevallen steeg en het Rode Kruis plaatste dan ook hulpposten langs de weg.



(Vrijwilliger Stijn in volle actie)

Om die extra kost te financieren, begonnen de vrijwilligers eerst wimpels te verkopen die de autobestuurders aan de antenne van hun wagen konden hangen. Vanaf 1961 werden dat Zelfklevers. Eerst heetten ze nog “vignetten”. Dit verklaart dus niet alleen waarom ze zelfklevers verkopen, maar ook hoe de traditie is ontstaan om dat op kruispunten te doen. En nu allemaal 5€ klaar houden voor als je een Dilbeekse Rode Kruisvrijwilliger met zelfklevers tegenkomt. De Dilbeekse Rode Kruisafdeling wil je alvast danken voor uw bijdrage.