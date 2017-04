Adveo zamelt € 1630 in voor Kom op Tegen Kanker

Adveo Benelux zamelde € 1630 in voor Kom op Tegen Kanker met een groot lunchbuffet door en voor de werknemers. Het bedrijf heeft een jaarlijkse traditie gemaakt van de inzamelactie en deed dat dit jaar opnieuw met succes.

In het kader van ‘Iedereen tegen Kanker’ kroop een groep vrijwilligers bij Adveo achter de potten en pannen om hun collega’s een uitgebreid buffet voor te schotelen tijdens de lunch. En wat een succes! Er was voor elk wat wils, gaande van slaatjes en croques, tot paella schotels en desserts. Wie mee wilde genieten van het lekkers, betaalde hiervoor een bijdrage die rechtstreeks naar de inzamelpot van Kom op tegen Kanker ging.

Het is niet de eerste keer dat de distributeur in kantoorwaren geld inzamelt voor dit goede doel. Het lunchbuffet is bij Adveo zelfs een jaarlijkse traditie geworden. In het hoofdkantoor in Deinze verzamelen bedienden en arbeiders met plezier om hun bord en buik te vullen voor het goede doel. Toch leken de werknemers dit jaar hongeriger dan in 2015, want de opbrengst lag hoger. Alles samen werd er een van €815 ingezameld. Het bedrijf verdubbelde dat bedrag meteen tot een mooie € 1630.

Volgend jaar nog beter? Die uitdaging is geaccepteerd, want het bedrijf legde meteen een datum vast voor de actie in 2018.