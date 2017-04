Natuurgebied Honegem bestaat 25 jaar

Kom je de 25ste verjaardag van Natuurgebied Honegem vieren ?

25 jaar gelden kocht Natuurpunt een eerste perceel in het natuurgebied Honegem. Het was in 1992 de start van een boeiend project waar we intussen op meer dan 40 ha. de natuurwaarden beschermen en uitbouwen.

Op zondag 23 april gaan we dat vieren en staan voor één keer de poorten open. Want de resultaten van het jarenlange natuurbeheer mogen er gezien worden.

Kom Honegem bewonderen en wandel mee op de Open poelendag !

Onze mascotte, de zeldzame kamsalamander zal er ook bij zijn. Voor deze “draak van Honegem” zijn een tiental nieuwe poelen gegraven en hagen aangeplant. Een unieke kans om eens van de wandelpaden af te dwalen en achter de schermen, de poelen en hun glibberige bewoners te bezoeken.

Kom mee op verkenning met doorlopende wandelingen startend van 14 tot 16 uur.

We vertrekken aan de vierkantshoeve aan de molenbeek in de Honegemstraat op de grens van Aalst en Erpe. Onderweg wachten vrijwilligers van Natuurpunt je in het prachtige landschap op voor meer uitleg over de diverse natuur in de bloemrijke hooilanden, aan de vogelkijkhut en in de natte bosjes. Voor kinderen zijn aparte activiteiten voorzien.

Alle wandelaars worden nadien getrakteerd op een gratis drankje en pannenkoek terwijl ze kunnen rond snuisteren op de vele informatiestanden.

23 april praktisch:

• GRATIS deelname • vooraf inschrijven is niet nodig

• van 14u tot 18u

• brug Molenbeek Honegemstraat • Erpe

• wandelingen vertrekken doorlopend van 14u tot 16u en duren ongeveer 2 uur

• wandelschoenen of laarzen aanbevolen evenals verrekijker en fototoestel

• mountainbuggy voor de avonturiers mogelijk

• kom zo veel mogelijk met de fiets ! Auto’s parkeren in de Kattelinnestraat-Erpe

• info: www.honegem.be • info@honegem.be • 0479 30 24 77

Tot 23 april !?