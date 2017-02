Zuhal Demir is de nieuwe staatssecretaris. Met dit mandaat staat ze ook in voor Gelijke Kansen, Personen met een beperking, het staatssecretariaat voor Armoedebestrijding, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid.

Doordat Elke Sleurs (N-VA) de de fakkel van Sigfried Bracke overneemt als lijsttrekker voor N-VA-Gent zat er niets anders op dan kiezen voor een volwaardige vervanger of vervangster.

Voor dit mandaat als staatssecretaris circuleerden de namen van Sarah Smeyers, Valerie Van Peel, Zuhal Demir en Peter Dedecker. Sarah Smeyers maakte ook veel kans en is OCMW-voorzitter van Aalst. Toch haalde ze het niet van Zuhal Demir.

Zuhal Demir geboren in Genk studeerde in 2003 af als licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Nadien behaalde ze een bijkomende master in sociaal recht aan de VUB. Ze zetelt sinds 2010 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA). Begin 2016 verhuisde ze terug naar Genk.