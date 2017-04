Nieuwe bedrijvenvereniging Aalst Zuid vzw werkt aan de toekomst

Nieuwe Aalsterse bedrijvenvereniging Aalst Zuid vzw werkt aan de toekomst!

Op vrijdag 21 april 2017 werd een nieuwe bedrijvenvereniging opgestart op het grondgebied van de stad: Aalst Zuid vzw.

Op initiatief van dhr. Paul Steenhaut, directeur van het Bedrijvencentrum Aalst en met de steun van de stad, de provincie en het streekoverleg werd het officiële startschot van het samenwerkingsverband op gepaste wijze gegeven. Ondernemers van de bedrijvenzones aan de Zuidelijke kant van de Dender zijn sinds het najaar intens met elkaar gaan nadenken over een duurzaam samenwerkingsverband. In navolging van Dender Noord is dit nu de tweede bedrijvenvereniging die het economisch weefsel in onze stad zal versterken.

Met de ondertekening van de statuten en de aanstelling van de bestuursleden zal vzw Zuid een nieuwe wind laten waaien in de Aalsterse bedrijfswereld.

De subsidiemogelijkheden van de provincie heeft de bedrijven ertoe aangezet zich te verenigen en zoveel mogelijk bedrijven (een 125-tal) te betrekken bij de opstart.

Tijdens bijeenkomsten in het najaar van 2016 werd onder meer gepolst naar thema’s die de aanwezige bedrijven belangrijk vonden. Zo werden veiligheid, signalisatie en duurzaamheid als prioriteit aangeduid. Meteen heel wat werk op de plank dus voor het samenwerkingsinitiatief.

Burgemeester Christoph D’Haese (NV-A): “Bedrijvenverenigingen zijn broodnodig als motor voor de kwaliteitszorg op de bedrijventerreinen. Zij versterken bovendien het ondernemersklimaat en het ondernemersvriendelijk, duurzaam en toekomstgericht imago van onze stad en regio.”

Schepen Katrien Beulens (CD&V): “De stad beschouwt de bedrijvenverenigingen als een volwaardige gesprekspartner voor de uitvoering van het ruimtelijk-economische beleid. Voor ondernemers is het van belang om zich samen sterk te maken op een bedrijventerrein. De stad en de verenigingen respecteren elkaar en houden elkaar in evenwicht.”

Paul Steenhaut, ondervoorzitter vzw Zuid: “Vorig jaar werd Erembodegem door ‘Trends’ verkozen tot beste zakengemeente van Vlaanderen. En dit willen we zo houden. Aalst Zuid is een dynamische en creatieve industriezone met sterke bedrijven waar het goed is om werken, goed voor het personeel, de klanten, leveranciers en stakeholders.

Samenwerken is onze boodschap, samen met de stad en de overheid, maar ook en vooral tussen de bedrijven onderling. Iedereen wordt hier beter van. Door ons vandaag te verenigen zetten we een stap naar een mooie toekomst met een volgende generatie sterke ondernemers. Mis deze historische stap niet en wordt lid van de bedrijvenvereniging Aalst Zuid vzw.”