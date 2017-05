Federatie Vrije Beroepen over Europese veroordeling Belgisch reclameverbod voor tandartsen

“Veroordeling absoluut reclameverbod geen vrijgeleide voor ongebreidelde reclame”

“Dat het Europees Hof van Justitie een absoluut reclameverbod voor tandartsen in strijd heeft verklaard met het Europees recht, is niet verrassend.” zegt Jan Sap, secretaris-generaal van de Federatie, “Het ligt in lijn met vroegere rechtspraak. Maar het Hof stelt evenzeer dat ongebreidelde reclame door vrije beroepen ook niet aangewezen is. Tandartsen kunnen in ons land wel degelijk ‘communiceren’ over hun praktijk en activiteiten en worden door het ‘absoluut reclameverbod’ allerminst monddood gemaakt.” Uit een recente bevraging van de Federatie blijkt overigens dat, onder meer, tandartsen, net als heel wat andere vrije beroepers, maar een fractie inzetten van de communicatiemogelijkheden die ze op vandaag al in België tot hun beschikking hebben.

“Maar ‘communicatie’ is nog wat anders dan ‘reclame'”, gaat Jan Sap verder. “Vrije beroepers zijn weliswaar ondernemers die op een economisch rendabele manier hun praktijk moeten kunnen runnen – vandaar ook hun nood aan communicatie – maar ze dienen tegelijk grote maatschappelijke belangen, zoals gezondheidszorg, stabiliteit van gebouwen en constructies, wet en recht, of nog, de betrouwbaarheid van economische gegevens. Daar onversneden ‘reclame’ voor maken zou deontologisch onverantwoord zijn. De gecommuniceerde informatie moet ten allen tijde degelijk, objectief en betrouwbaar zijn, in de eerste plaats ter bescherming van de cliënten en de maatschappij.

Intussen doet de Federatie er allles aan om vrije beroepers bewust te maken van de nood aan degelijke communicatie, binnen de krijtlijnen van de deontologie, verbonden aan hun beroep. Het vrije beroep is een sterk merk. De beoefenaars kunnen, onder meer via hun online communicatie, een geloofwaardig alternatief bieden voor de pseudo-wetenschappelijke content die her en der online verschijnt. Om op die manier de expertise én persoonlijke aanspreekbaarheid van de vrije beroeper meer dan nu in de verf te zetten, én om online ook veel toegankelijker, bereikbaarder te zijn. “De terughoudendheid van bepaalde vrije beroepers op dit vlak is begrijpelijk, maar niet nodig”, beklemtoont Jan Sap

De Federatie Vrije Beroepen start trouwens dit jaar nog een overleg op tussen de verschillende Ordes en Instituten van vrije beroepen in dit land om o.a. te bekijken hoe we naar meer synergie kunnen gaan over de beroepen heen. Ook over hoe te communiceren en het deontologisch en/wettelijke kader daarrond. Dringend nodig, want uit een recente bevraging van de Federatie blijkt, bijvoorbeeld, dat drie kwart (74 %) van de vrije beroepen beseft dat marketing ook voor vrije beroepers alsmaar belangrijker wordt.