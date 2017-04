Zonnepanelen kunnen ook mooi ingewerkt worden

Zonnepanelen ‘ontsierend’? Niet met Monier!

Zowel bij nieuwbouw als bij renovatie vormen zonnepanelen de manier bij uitstek om te genieten van de gratis energie van de zon om elektriciteit op te wekken. En toch is voor velen de stap nog groot omdat zij zonnepanelen op het dak als ontsierend ervaren. Met de lancering van het geïntegreerd Monier VI90 PV-systeem in combinatie met de Signy-dakpannen maakt dakenspecialist Monier definitief komaf met dat argument

Met kennis van daken

Als totaalleverancier van dakoplossingen – dakpannen, daksysteemcomponenten, isolatie- en zonne-energiesystemen – is Monier al langer de partner bij uitstek om tot een duurzaam en energie-efficiënt dak te komen. En dat zonder dat moet worden ingeboet op design. Integendeel.

Het dakpanmodel Signy® en het geïntegreerd VI90 PV-systeem dat speciaal voor deze pan ontwikkeld werd, is hiervan een van de beste bewijzen.

Designpan Signy

Het panmodel Signy is een van de meest gesmaakte ‘designpanmodellen’ van Monier. Signy is een vlakke dakpan van groot formaat met een geraffineerde neus. De dakpan is beschikbaar in natuurood, rustiek, moka en double black mat, en kan zowel in rechte lijn als in kruisverband worden gelegd om dakvlakken met een volkomen verschillend lijnenspel te creëren.

Naast het esthetische aspect is bij de ontwikkeling van de Signy-pan ook uitermate veel aandacht besteed aan een technisch hoogwaardige dubbele kop- en zijsluiting.

Geïntegreerd VI90 PV-systeem op Signy-daken

Als Signy een dakpanmodel is dat zich onderscheidt door zijn kwaliteit en uitgekiende vormgeving, dan mogen zonnepanelen op een dak dat met deze pannen is bedekt daar zeker geen afbreuk aan doen, zo moet Monier hebben gedacht. Precies daarom ontwikkelde Monier met het VI90 PV-systeem een PV-module specifiek op maat van Monier-dakpannen, waaronder de Signy-pan.

Missie geslaagd, zo blijkt. Want bij het geïntegreerd VI90 PV-systeem komen de zonnepanelen niet bovenop de dakpannen te liggen, maar worden ze visueel perfect in het dak geïntegreerd, precies op de plaats waar normaal de dakpannen komen. In combinatie met de vlakke Signy-dakpannen ontstaat zo een volkomen strak dakbeeld dat met gemak aan de hoogste esthetische eisen voldoet.

Naast een perfecte visuele integratie heeft Monier er tevens voor gezorgd dat de VI90 PV-modules ook op functioneel vlak de rol van de dakpannen overnemen. De modules worden stormvast bevestigd, zijn 100% regenbestendig en zijn zo geconcipieerd dat de ventilatie achter de PV-modules optimaal is.

Het geïntegreerd Monier VI90 PV-systeem is snel en eenvoudig te verwerken en heeft een laag gewicht per m².

Meer info: www.monier.be