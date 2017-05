Studie rond geprogrammeerde veroudering van elektronische toestellen

Regelmatig duiken berichten op over elektronische toestellen die bewust zijn ontworpen om een beperkte levensduur te hebben. Vice-eersteminister Kris Peeters en minister Marie Christine Marghem lieten het fenomeen onderzoeken.

Kris Peeters: “Het onderzoek heeft aangetoond dat er nauwelijks bewezen gevallen van geprogrammeerde veroudering bestaan. Dat is een geruststelling. Wel is het zo dat elektronische toestellen vaak minder lang meegaan dan de consument verwacht. Ik bereid alvast een wet voor om de garantie van producten uit te breiden.”

Geprogrammeerde veroudering betekent dat producten zo worden ontwikkeld dat ze maar een beperkte levensduur hebben zodat ze sneller vervangen worden. Er duiken regelmatig berichten op over geprogrammeerde veroudering. Minister van consumentenzaken Kris Peeters en minister van duurzame ontwikkeling Marie Christine Marghem bestelden daarom een studie om na te gaat hoe groot het fenomeen is en welke maatregelen ertegen genomen kunnen worden.

Levensduur versus verwachting

De studie vond nauwelijks bewezen gevallen van geprogrammeerde veroudering. Wel stelde ze vast dat de levensduur van elektronische producten vaak lager ligt dan wat de consument ervan verwacht. Dat is onder meer het geval bij smartphones, televisies, wasmachines, printers en computers.

Uitbreiding garantie en repareerbaarheid

De studie schuift een hele reeks maatregelen naar voor die genomen kunnen worden om de levensduur van producten te verlengen. Ministers Peeters en Marghem gaan die maatregelen verder onderzoeken. Op dit moment werkt minister Kris Peeters aan de uitbreiding van de garantie.

Kris Peeters: “De verlenging van de levensduur van elektronica is uiteraard goed voor de consument, maar daar stopt het niet. Ieder jaar wordt 111.000 ton elektronisch afval opgehaald in België, ongeveer 10 kilogram per inwoner. Door de levensduur te verhogen kunnen we de afvalberg kleiner maken. Tenslotte is er ook een economisch voordeel. De Europese Commissie schat dat maatregelen die de levensduur van producten verhogen alleen al in België 850 jobs kunnen opleveren.”

Volledige lijst met maatregelen die de studie naar voor schuift:

– levensduur van producten: ontwikkelen van een objectieve evaluatiemethode en omkadering van de affichering

– herstelbaarheid van producten: ontwikkelen van een objectieve evaluatiemethode en omkadering van de affichering

– garantie: verlenging wettelijke garantie in functie van de productcategorie en uitbreiden van de periode waarbinnen de bewijslast bij de fabrikant ligt tot 2 jaar

– herstelbaarheid: verplichting om wisselstukken, plannen en gereedschap gedurende een bepaalde periode aan een redelijke prijs en binnen een redelijke termijn ter beschikking te stellen

– herstelbaarheid: verplichting om aan te geven gedurende welke periode de fabrikant wisselstukken ter beschikking zal stellen

– gebruik en onderhoud: informatiecampagnes over een correct gebruik en onderhoud van producten

– herstelbaarheid: onderzoeken van de mogelijkheid om een lager BTW-tarief toe te passen voor herstellingen van producten

– een “middelencentrum” oprichten inzake innovatieve economische modellen

– herstelbaarheid: vermindering van de sociale lasten voor herstellingsactiviteiten

– herstelbaarheid: consumenten toelaten om kosten voor herstellingen af te trekken bij hun belastingsaangifte