Carnaval Aalst terug doorspekt met de typische pittige humor

CARNAVAL AALST op Zondag 26 februari 2017 was doorspekt met de typische pittige humor

Dreigende wolken en een beetje miezer, maar voor rest bleef het gedurende de hele 89ste zondagsstoet droog. De Aalsterse Gilles namen weliswaar het zekere voor het onzekere en lieten hun pluimenhoeden op stal. Zij leidden naar goede traditie een stoet in vol pracht en praal, gebracht door 80 ingeschreven groepen, doorspekt met de typische pittige humor van maar liefst 208 losse groepen. Siegfried Bracke en Telenet, rusthuis Mijlbeek, lachende kakjes en uiteraard Trump en de getormenteerde Mexicanen waren geliefkoosde onderwerpen bij de losse carnavalisten.

Duizenden toeschouwers, rijen dik, genoten van het spektakel. Op de tribune heel wat prominenten: Gwendolyn Rutten, Karel en Jean-Jacques De Gucht, Sven Gatz, Joke Schauvliege, Herman en Alexander De Croo en actrice Els De Schepper volgden het spektakel vanop de Grote Markt. Maar ook ín de stoet liep bekend volk: wie goed heeft opgelet herkende Jani Kazaltzis op de praalwagen van ‘De Lodderoeigen’. Jani wordt tijdens Aalst Carnaval gevolgd voor het programma Jani Gaat.

Veiligheid kreeg prioriteit en Stad Aalst liet dan ook niets aan het toeval over. Blauw op straat, betonblokken die invalswegen blokkeerden en een helikopter boven het parcours die rechtstreeks in verbinding stond met het crisiscentrum. Ook op gebied van afvalpreventie werden extra inspanningen geleverd via 165 extra vuilnisbakken langs het parcours.

Rond middernacht nemen ‘pompiers’ hun plek in op de twee grootste feestpleinen: de Grote Markt en het Vredeplein. Hun muziekinstallaties zijn serieel op mekaar aangesloten en één dj zorgt voor de muziek. Gedurende de drie feestnachten wordt er op toegezien dat constructies groter dan 1.5 m x 1.5 m x 1m niet op beide pleinen kunnen. Deze maatregel is er om de veiligheid van de feestende menigte te kunnen garanderen.

Het verkeer verliep vlot: in 55 gevallen werd een voertuig getakeld of een uitrijvergoeding aangerekend. Dit gebeurde enkel waar de voertuigen de algemene veiligheid of de doorstroom van de stoet in het gedrang brachten. Bijkomend werden 204 gas-boetes voor foutief parkeren opgelegd. De brandweer heeft geen carnaval gerelateerde interventies moeten uitvoeren.

De hulpposten van Het Rode Kruis Vlaanderen voerden 18 verzorgingen uit (2<18jr, 16>18jr). De spoeddiensten van de Aalsterse ziekenhuizen hebben 7 personen verzorgd (7>18jr). De politie heeft 3 personen bestuurlijk aangehouden, 2 voor openbare dronkenschap en 1 voor het toebrengen van schade. Ook tijdens deze carnaval gaan de WHISKY-ploegen op pad. Politieagenten voeren verkleed controles uit, dit om handelaars op te sporen die ondanks het verbod toch sterke drank verkopen aan minderjarigen én om corrigerend op te treden bij jongeren die in het bezit zijn van alcohol of dronken zijn; ook de ouders worden verwittigd.

De WHISKY-ploegen controleren eveneens op de openings- en sluitingsuren van nachtwinkels. Om Aalst carnaval veilig te laten verlopen werden vandaag 25 brandweermannen, 65 medewerkers in de hulpposten, 7 ziekenwagens, 273 politiemensen en een 100-tal beroepskrachten van de diensten Facility en Onderhoud openbaar domein ingezet. Daarnaast werden ook nog tal van vrijwilligers ingeschakeld. Deze nacht worden 17 brandweermannen, 54 medewerkers in de hulpposten, 4 ziekenwagens en 24 politiemensen ingezet.