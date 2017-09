Stad Aalst zet binnenkort camera s in tegen sluikstorten

Stad Aalst zet binnenkort verplaatsbare camera’s in tegen zwerfvuil en sluikstort.

“Onze stad wordt al langer geteisterd door sluikstorters, zwerfvuil en andere kleinere criminele feiten.” Schepen Ann van de Steen (SD&P) : dit moet maar eens stoppen, vind ik !. Onze diensten kunnen niet blijven langsgaan om de storten, die door sommigen achtergelaten worden, op te kuisen… Wie hiervoor verantwoordelijk is, moeten we kunnen straffen en zal moeten opdraaien voor de kosten. Op de Gemeenteraad van 19/9 staat de aankoop van 5 verplaatsbare camera’s aan te kopen. Deze camera’s zullen oa. ingezet worden om de vervuilers zullen registreren. De kostprijs hiervan wordt geraamd op 35.528 EUR voor de camera’s en 4.295 EUR voor het onderhoudscontract.

Schepen Iwein De Koninck (CD&V): “Zwerfvuil, van kleine sigarettenpeuken tot meubels uit een leeggehaald huis, is overlast waar veel mensen zich aan storen. Het is asociaal gedrag waar niemand behoefte aan heeft. De anonieme mobiele camera’s beginnen pas te filmen wanneer er beweging is. Ze zijn dus zeer handig om overtredingen vast te stellen én de overtreders op te sporen. Wie betrapt wordt, mag zeker zijn van een fikse GAS-boete of een pv bij het parket!”

Schepen Ann Van de Steen (SD&P) : Los hiervan worden onze reinigingsdiensten dagelijks geconfronteerd met dit soort afval. Onze mensen gaan dagelijks de strijd aan tegen zwerfvuil en sluikstorten maar zetten hier nu nog extra op in door deel te nemen aan Mooimakers, de campagne tegen zwervuil en sluikstort. Afvalbakken worden geledigd, routes worden bijgestuurd naar probleemgebieden, controles in samenwerking met de milieupolitie, verwijderen van hondenpoep, enz…

We proberen écht kort op de bal te spelen, te informeren, te sensibiliseren en te controleren. Veel meer kunnen we momenteel niet doen om onze “charmante stad proeper te aven”. Ik hoop hiermee de vervuilers echt een halt te kunnen toeroepen en hierdoor frustraties van de buurt weg te werken, kortom de leefbaarheid in onze binnenstad opnieuw wat te verhogen.