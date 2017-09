10 jaar vzw Think-Pink

Precies 10 jaar geleden, op 21 september 2007, zag vzw Think-Pink het levenslicht. Oprichter Heidi Vansevenant wilde haar professionele leven na haar kankerdiagnose een andere invulling geven, en besloot zich in te zetten voor lotgenoten getroffen door de meest voorkomende ziekte bij vrouwen: borstkanker. Omdat Think-Pink een uitgesproken positieve campagne voert, spreekt het voor zich dat die 10e verjaardag gevierd wordt. Scala, Koen Buyse van Zornik en Regi verrasten vanavond Think-Pink HEROES in de Brusselse AB.

Die HEROES zijn alle lotgenoten – mensen die getroffen zijn door borstkanker – en iedereen die zich op haar of zijn manier inzet in de strijd tegen borstkanker. Hen plaatst de nationale borstkankercampagne vandaag in de bloemetjes, in aanwezigheid van Think-Pinkambassadrices Tia Hellebaut, Rani De Coninck, Jo Lemaire, Ophélie Fontana en Julie Taton.

HEROES in de kijker

“De afgelopen 10 jaar konden we rekenen op ontzettend veel helpende HEROES-handen: mensen die een lotgenoot uit hun omgeving bijstaan, Think-Pinkvrijwilligers, alle medewerkers van borstklinieken, sociaal assistenten bij de mutualiteiten, iedereen die haar schonk aan Geef om Haar … Eén voor één zijn zij voor ons HEROES. Zonder hen is de strijd tegen borstkanker niet mogelijk, en daar zijn we hen ontzettend dankbaar voor”, onderstreept Heidi Vansevenant. Eén van die HEROES ontvangt vanavond een Raspberry Ice-keukenrobot van KitchenAid, jarenlange partner van vzw Think-Pink.

Brusselse hart kleurt roze

Ter ere van oktober = borstkankermaand en de tiende verjaardag van Think-Pink licht het stadhuis vanavond roze op. Als Think-Pinkpartner zet Stad Brussel op die manier de schouders onder de missie van Think-Pink: geef borstkanker geen kans.

Op zondag 24 september organiseert Think-Pink de 9e Race for the Cure in Antwerpen, met een recordaantal deelnemers. Alle info op think-pink.be/raceforthecure.

Tijdens oktober = borstkankermaand verspreidt Think-Pink 250.000 roze lintjes over het hele land via lintjesboxen. Elk lintje staat voor de boodschap: laat je borsten tijdig controleren en geef borstkanker zo geen kans.

Een lintje kost 1 euro. Meer info vind je hier.