Zondag 1 oktober 2017: Opendeurdag bij SOS Wilde Dieren in Geraardsbergen

Ben jij ook een dierenvriend in hart en nieren? Of heb je zelf misschien al eens een noodlijdend wild dier binnengebracht in ons opvangcentrum in Geraardsbergen? En ben je benieuwd naar hoe het er achter de schermen precies aan toegaat? Dan hebben we fantastisch nieuws! Op zondag 1 oktober 2017 zetten ze bij SOS Wilde Dieren in Geraardsbergen de deuren wagenwijd open voor het grote publiek. Zo kan je niet enkel nader kennismaken met de werking van het opvangcentrum, maar ook met alle wilde dieren die daar te gast zijn.

SOS Wilde Dieren is een van de tien officieel erkende Vlaamse Opvangcentra voor Vogels en wilde dieren (VOC’s). Het VOC van Geraardsbergen is voornamelijk werkzaam in de streek van de Vlaamse Ardennen, het Pajottenland en Zuid-West-Vlaanderen. Meer dan 1400 hulpbehoevende wilde dieren vonden in 2017 bovendien de weg naar het centrum voor de nodige verzorging en revalidatie.

Naast onbaatzuchtige en toegewijde dierenliefde kende 2017 enkele hoogtepunten. Zo is SOS Wilde Dieren in Geraardsbergen bijzonder trots op dat er 2 reekalfjes groot gebracht zijn door toegewijde vrijwilligers van SOS Wilde Dieren. De reetjes zijn succesvol vrijgelaten in een groot jachtvrij gebied in het Limburgse. Ook op de succesvolle vrijlating van 4 slechtvalken kijken ze met enige trots terug. Dankzij de helpende handen van onze onvolprezen vrijwilligers kon dit jaar ook de uitbreiding van het schildpaddenverblijf voltooid worden. Zowel de landschildpadden als de waterschildpadden kunnen nu ten volle genieten van hun nieuwe verblijf. Ook de educatie voor groepen en scholen is in volle ontwikkeling.

“Vanaf 10 uur staan onze enthousiaste gidsen klaar om je de vaak grappige, straffe of aangrijpende verhalen van onze bewoners te vertellen. Laat je verwonderen door de schoonheid van de natuur en mis deze kans om de wilde dieren van zo dichtbij te zien, vooral niet! Daarna kan je op ons gezellig overdekt terras genieten van overheerlijke pannenkoeken, frisdrank of een streekbiertje (wat dacht je van een Steenuilke?). Of snuister in ons winkeltje naar leuke knuffels en hebbedingetjes. of doe mee met de tombola “altijd prijs” Zo draag ook jij je steentje bij aan de werking van ons opvangcentrum. Een held zijn voor hulpbehoevende wilde dieren was nog nooit zo makkelijk!” zegt de organisatie van SOS Wilde Dieren in Geraardsbergen

“Wij verwelkomen alle grote en kleine dierenvrienden op zondag 1 oktober 2017 vanaf 10u tot 18u (doorlopend) op de Hoge Buizemont 211 te 9500 Geraardsbergen. Meer info vind je op www.sos-wildedieren.be.”