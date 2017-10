Coco Jr. brengt Dinky Toys-hits mee naar Het Schlagerfestival 2018

Voor z’n dertiende editie volgend jaar heeft Het Schlagerfestival in Hasselt Coco Jr. gestrikt. De man met de bandana werd wereldberoemd in Vlaanderen in de jaren negentig als frontman van The Dinky Toys. Catchy nummers als ‘I Can’t Keep My Hands Of You’, ‘Out In The Streets’ en ‘Declaración de amor’ groeiden uit tot rasechte klassiekers. 2017 is voor Coco een boerenjaar, want na de geslaagde comeback met The Dinky Toys, de Radio 2 Zomerhit-nominatie voor de single ‘The Sweetest Hangover’ en het succesvolle comeback-album ‘Roll With The Hits’ neemt hij dit najaar ook nog deel aan de opnames van het nieuwe seizoen van ‘Liefde voor muziek’, dat komend voorjaar wordt uitgezonden op vtm. In het verlengde van deze uitzendingen is Coco Jr. vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 maart 2018 te gast op Het Schlagerfestival in de Hasseltse Ethias Arena. Hij komt er samen met o.a. Christoff, De Romeo’s, Sam Gooris, Bart Kaëll en Umberto Tozzi op het podium. “Coco Jr. is een allround artiest die we graag op Het Schlagerfestival verwelkomen. Hij brengt Dinky Toys-hits mee, maar daarnaast gaat hij het publiek ook verrassen. Dat weet je met Coco. Hij is supercreatief en hij gaat als artiest op zoek naar de muzikale grenzen van vernieuwing. Daarin hebben wij elkaar gevonden, want dat doen wij ook met Het Schlagerfestival”, klinkt het bij de festivalorganisatoren. Tickets voor Het Schlagerfestival 2018 kunnen besteld worden via www.hetschlagerfestival.be.

Met het einde van 2017 stilaan in zicht mag je gerust zeggen dat Gentenaar Coco Jr. er een boerenjaar heeft opzitten. De comeback van The Dinky Toys, de groep waarmee hij in de jaren negentig het ene succes na het andere scoorde, kreeg de voorbije zomer een vervolg met de succesvolle verzamelaar ‘Roll With The Hits’, waarbij de nieuwe single ‘The Sweetest Hangover’ als hit bekroond werd met een Radio 2 Zomerhit-nominatie. Coco z’n valiezen staan klaar, want dit najaar neemt hij deel aan de opnames voor de nieuwe reeks van het populaire vtm-programma ‘Liefde voor muziek’, dat komend voorjaar op tv komt. Nog een verrassing is z’n toezegging voor het Schlagerfestival in Hasselt, waar hij samen met Umberto Tozzi één van de blikvangers wordt. “Als je ziet naar de programmatie van het festival de voorbije jaren, dan kan je alleen maar vaststellen dat die veel breder, veel ruimer is geworden. Voor mij, en ik denk ook voor vele anderen, is Umberto Tozzi Italiaanse pop. Ik was vereerd toen ze mij vroegen om te gast te zijn op het grootste festival in z’n genre. Ik weet nog niet precies wat ik ga zingen, maar met de liveband breng ik liedjes die de mensen kennen en onvermijdelijk zal er Dinky Toys-materiaal in mijn optreden verwerkt zitten. Hoe we dat verpakken, dat weet ik nog niet, maar het zal verrassend zijn. Ik hou van muzikale uitdagingen en dat is precies wat Het Schlagerfestival is voor mij. Het is iets nieuws, waar ik mij als artiest volledig in kan en ga smijten. Ik ga mij daar keihard amuseren en ik heb ontzettend veel respect en waardering voor de collega-artiesten die er ook aanwezig zijn. Dat zijn stuk voor stuk topartiesten in hun genre. Ik ga de Gentse ambiance meepakken naar Limburg en ik weet zeker dat het gaat aanslaan. Wedden!”, zegt Coco Jr. geamuseerd.

Het Schlagerfestival 2018 vindt plaats op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart (telkens om 20.30 uur) en op zondag 25 maart (om 15.00 uur) in de Hasseltse Ethias Arena. Naast Coco Jr., maken ook Sam Gooris, Bart Kaëll, De Romeo’s, Christff en Umberto Tozzi hun opwachting. “Op zaterdag is het volledige middenplein voorzien van staande ambianceplaatsen. Op vrijdag en zondag kan je een combinatie kopen van staande en zittende ambianceplaatsen. Uiteraard zijn voor de drie voorstellingen ook zitplaatsen op de tribune te koop”, laten organisatoren PSE-Belgium en Medialaan weten. Tickets bestel je op www.hetschlagerfestival.be. Best niet langer wachten als je zeker wil zijn van je plaatsen.