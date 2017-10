Reactie Van Theo Francken: “Ik begrijp het niet meer. Neen, nu kan ik echt niet meer volgen.

We doen alles om een tweede Calais te vermijden. Geen chaos in onze hoofdstad. De PS-burgemeester van Brussel, Philippe Close laat zijn politie constructief meewerken. Ook de Brusselse MR geeft haar volle steun. Het probleem wordt stap voor stap opgelost. Het Noordtrein- en busstation zijn terug volledig bereikbaar en netjes en de buurtkinderen kunnen terug in hun Maximiliaanpark spelen.

We zijn er bijna en nu stelt de Minister-President van het Brussels Gewest Vervoort, óók van de PS, een opvanggebouw ter beschikking voor een migratiehub te creëren. Een migratieHUB!? Een HUB nog wel, het woord zegt genoeg, een HUB naar de UK. De burgemeester van Calais springt een gat in de lucht.

Als de PS dan toch liever een tweede Calais wenst omdat dat haar electoraal beter uitkomt, dat ze het dan gewoon zegt. Al druist dit signaal volgens mij regelrecht in tegen de visie van de Stad Brussel.

Weet je wie hier de dupe van is?

De truckchauffeurs internationaal transport. Ze worden al maanden ‘s nachts belaagd op de snelwegparkings langs de E40 door groepjes migranten die willen inklimmen. We hebben een aantal parkings zelfs (tijdelijk) moeten sluiten. Veel van hen sliepen overdag in het Noordstation. Ze zullen de migratieopvanghub met plezier gebruiken om uit te rusten van hun nachtelijke inklimpogingen.

Migratiehub = méér onveiligheid op snelwegparkings E40 door inklimmers.

Truckchauffeurs internationaal transport hebben geen rechten volgens de socialisten. Het is ver gekomen met de ‘partij van de kleine werkman.’

Want ja, ook de Sp.a zit met Pascal Smet in de Brusselse Gewestregering. En de Open VLD (Guy Vanhengel) en de CD&V (Bianca Debaets). Zijn die daar allemaal zo maar mee akkoord?

Deel als je het eens bent en geef een duidelijk signaal: ‘Géén Calais in onze hoofdstad!’

Bedankt.”