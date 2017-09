Jaarlijkse scholencross Ronse

Vandaag 26/9/2017 vond de jaarlijkse scholencross plaats. Onder een stralende hemel stonden alle leerlingen te popelen om deel te nemen aan deze sportieve activiteit.

“Van klein tot groot kwamen ze aan de beurt tijdens de jaarlijkse scholencross in Ronse, jongens en meisje afzonderlijk om iedereen evenveel kans op een medaille te geven. Je mag bij ons zeker zeggen dat het van klein tot groot is. Waar anderen starten in de tweede kleuterklas, kregen bij ons ook de allerkleinsten de kans om hun beste beentje voor te zetten. De massaal opgekomen ouders zorgden voor extra sfeer. Fier konden telkens drie kinderen het podium bestijgen.”

Meesters Karel en Wesley zorgden voor een prachtige organisatie en tevens een eigen sportieve prestatie. Bij elke loopwedstrijd (18 trajecten) liepen zij twee voor om onze leerlingen te leren hoe je een wedstrijd loopt zonder opgebrand te geraken van bij aanvang. Tevens een woord van dank aan de stad en de sportdienst voor de ondersteuning die we opnieuw mochten ervaren.

“We zijn heel fier op onze sportieve jongeren en hun leerkrachten! Vandaag konden we onze schoolleuze zeker tot leven laten komen: Niet iedereen kan een ster zijn, maar we kunnen ze allen laten schitteren. Dat kon je zo aflezen op de gezichten van onze kinderen, hun leerkrachten, hun ouders en grootouders.” Aldus Henk Dhondt, directeur van de basisschool Glorieux uit Ronse