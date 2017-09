Liberalen als een team tegen borstkanker

Liberalen als één team tegen borstkanker

De Socioculturele Liberale Vrouwen en Open Vld Groot-Antwerpen slaan op 24 september de handen in elkaar om deel te nemen aan de Race for the Cure 2017 in Antwerpen.

Onder de naam “Liberalen voor Vrouwen” zullen ze met een team van maar liefst 60 personen mee wandelen en lopen en ten strijde trekken tegen borstkanker.

Het grootste ‘team-binnen-het-team’ is de liberale socioculturele vrouwengroep van Heist-op-den-Berg met 15 afgevaardigde lopers.

De Socioculturele Liberale Vrouwen hebben ook afdelingen die niet lopen of stappen, maar met andere acties Think Pink ondersteunen. De ‘Calendar Girls’ van de Liberale Vrouwen Harelbeke gingen smaakvol uit de kleren om geld in te zamelen voor Think-Pink België, hun 0% gefotoshopte kalender wordt aan 10 euro voor het goede doel verkocht. (bestellen via info@liberalevrouwen.be)

Aviva Dierckx, voorzitter van de Liberale Vrouwen, is een tevreden team captain: “Dat we op zo’n korte tijd dit fantastisch team hebben kunnen vormen doet deugd. Als vrouwenorganisatie krijgen wij in onze rangen helaas regelmatig te maken met leden die borstkanker hebben. Onze afdelingen, niet zelden een groep vriendinnen, kunnen hier enorm onder lijden. Dit is een manier voor ons om te tonen dat wij hen ook in die moeilijke tijden zullen ondersteunen.”

Staatssecretaris Philippe De Backer heeft zijn deelname ondertussen ook al bevestigd: “Wij hebben met Open Vld Groot-Antwerpen geen seconde getwijfeld om in te gaan op de vraag om samen een team te vormen met de Liberale Vrouwen. Samen sta je sterker, zeker wanneer het over een thema gaat waar zo veel mensen mee in contact komen.”