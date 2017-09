Ruimtevaart festival in Gent

Ruimtevaartfestival in Gent

De UGent-Volkssterrenwacht Armand Pien en de Euro Space Society organiseren op 4 oktober 2017 een heus Ruimtevaartfestival. Prominente deelnemers aan het festival zijn de Belgische astronauten Dirk Frimout en Frank De Winne die beiden een goed doel in de kijker zetten.

Een boodschap aan de jeugd

Onderwijs en wetenschap staan centraal op het Ruimtevaartfestival. Diverse sprekers die actief zijn op het raakvlak tussen ruimtevaart en educatie zullen tijdens het middaggedeelte jongeren warm maken voor een wetenschappelijke of technische carrière. Jongeren zullen ook aangemoedigd worden om nu al actief deel te nemen aan wetenschappelijk ruimteonderzoek dankzij de educatieve projecten van ESERO Belgium in samenwerking met het Sint-Pieterscollege van Jette.

Goede doelen

DIrk Frimout en Frank De Winne zijn beiden peter van een goed doel: ‘Sterren Schitteren voor Iedereen’ en ‘Science4Girls’. Beide projecten stellen zich tot doel kwetsbare groepen kennis te laten maken met de wereld van de sterrenkunde. Ter gelegenheid van het Ruimtevaartfestival zullen twee telescopen worden verloot onder deelnemende scholen, gesigneerd door beide astronauten en de aanwezige gasten.

60 jaar Ruimtevaart

Het Ruimtevaartfestival wordt niet toevallig georganiseerd op 4 oktober. Dag op dag is het dan 60 jaar geleden dat de eerste kunstmaan, Sputnik 1, werd gelanceerd. Het grote publiek wordt ter ere van deze gelegenheid uitgenodigd om tijdens het avondprogramma te genieten van een interview tussen Boudewijn Van Spilbeeck (VTM) en astronauten Dirk Frimout en Frank De Winne (deze laatste via Skype verbinding vanuit Dubai).

De avond wordt vervolgens afgesloten met een panelgesprek over de toekomst van de mens in de ruimte. Deelnemers aan het panelgesprek zijn, onder andere, Dirk Frimout, Christoffel Waelkens (KU Leuven) en Nancy Vermeulen.

Het festival is gratis maar wie zeker wil zijn van een plaats schrijft zich best in.

Alle informatie over het Ruimtevaartfestival is terug te vinden op armandpien.be/rf2017

Organisatie:

UGent-Volkssterrenwacht Armand Pien en de Euro Space Society, in samenwerking met ESERO België en BIRA en met de steun van de UGent

Locatie:

Dit evenement gaat door in zaal OEHOE van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Coupure Links 653, 9000 Gent.