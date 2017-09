Gemeente Haaltert koopt systeem tegen aanslagen met inrijden op publiek

Om de veiligheid op grote evenementen in Haaltert te verhogen, kocht het gemeentebestuur een systeem aan dat inrijden op mensen onmogelijk maakt. Er werd gekozen voor het systeem Wibloc. Het zijn betonblokken die als puzzelstukken in elkaar passen met een poort ertussen om de hulpdiensten door te kunnen laten.

“De laatste jaren werden een aanslagen gepleegd met wagens of vrachtwagens die inrijden op plaatsen waar veel volk samen is. Politiezone Denderleeuw/Haaltert adviseerde de gemeente om een systeem aan te kopen dat het inrijden op publiek onmogelijk maakt. We kozen voor het systeem Wibloc. Dat zijn betonblokken die als puzzelstukken in elkaar passen.”, zegt burgemeester Veerle Baeyens.

Wibloc

Elk blok weegt 1720 kg. Massa en gewicht zijn noodzakelijk voor dergelijk systeem, maar het blijft handelbaar.

De gewapende betonnen blokken passen in elkaar en vormen een ketting. Als er een vrachtwagen inrijdt op de blokken, komt de ketting onder spanning en staat de vrachtwagen na enkele meters stil.

De blokken zijn maar 70 cm hoog. Als het nodig is, geraakt iemand te voet er makkelijk overheen.

Tussen de blokken kan een poort geplaatst worden om bv. de hulpdiensten snel door te laten.

Gemeente Haaltert kocht 12 blokken en 2 poorten aan.

In gebruik genomen

Na een testopstelling in de Loods van de Technische dienst, werd het systeem voor het eerst ingezet op de Boerenmarkt in Denderhoutem op zaterdag 16 september. Ook op de Avondmarkt in Kerksken op 22 september en op Jaarmarkt Haaltert op donderdag 23 oktober worden de Wiblocs opgesteld.