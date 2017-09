Europa wil overal gratis wifistations

Europa gooit 120 miljoen euro belastinggeld weg voor gratis wifistations

Het Europees Parlement geeft deze middag groen licht om 120 miljoen euro te verkwisten aan ‘gratis’ wifistations. De Europese Commissie berekende dat met dit belastinggeld in 6.000 à 8.000 gemeenten een gratis station kan geplaatst worden. Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA), die voor de ECR-fractie dit dossier opvolgt, begrijpt niet dat deze platte gratispolitiek effectief in praktijk wordt gebracht: “Europa wil met dit project wederom populariteit kopen, maar dit zal de belastingbetaler miljoenen kosten. In Vlaanderen geloven we niet meer in gratisverhalen, maar Europa doet lustig verder. Gratis treintickets, gratis wifi, gratis musea, … Het kan niet op. En dat in tijden van besparingen. Misplaatst en contraproductief.”

Europa wil met ‘WiFi4EU’ internetverbindingen brengen naar plaatsen waar deze nog niet aanwezig zijn. De betrokken gemeenten zullen hun gemeentehuis of park met een gratis hotspot kunnen uitrusten. Maar Van Bossuyt heeft vragen bij de effectiviteit hiervan: “De traditionele fracties in het Europees Parlement stellen deze subsidie voor alsof Europa plots volledige steden gratis wifi zal schenken. Maar daarvoor is het budget natuurlijk veel te beperkt. De grote internetrevolutie zal er niet komen door WiFi4EU in één bibliotheek. Europa moet daarentegen inzetten op 5G mobiele verbindingen en supersnel internet, wat écht noodzakelijke investeringen zijn als binnenkort al onze toestellen en wagens met het internet verbonden worden.”

De Commissie wil hiermee ook oudere mensen en doorsnee toeristen bereiken. Volgens Van Bossuyt zullen deze twee groepen veelal geen gebruik maken van deze gratis wifi: “Oudere mensen die zelf al minder mobiel zijn gaan zich niet plots verplaatsen naar een marktplein om daar te kunnen surfen. Bovendien moeten ze dan ook beschikken over een mobiel apparaat en daar wringt het schoentje vaak. Maar ook toeristen hebben sinds het wegvallen van de roamingkosten veel minder nood aan gratis wifi. Velen onder hen zullen wellicht geen kilometers afleggen om naar die ene gratis hotspot te gaan. Ze gaan liever op een terrasje zitten dat al gratis wifi aanbiedt. Dit is ondoordacht beleid.”

Volgens Van Bossuyt beloont dit plan regio’s die slecht presteren op het vlak van internetverbindingen: “Europa geeft enkel subsidies aan gemeenten die nog geen gratis hotspots hebben. Vlaamse steden en gemeenten die al kosteloos internet aanbieden, vallen dus uit de boot. Ook waar er al cafés of andere private of publieke initiatieven in de directe omgeving gratis wifi aanbieden, zoals aan de Gentse Graslei of het Antwerpse Schoon Verdiep, zal er geen WiFi4EU komen. Momenteel zijn er in Europa naar schatting al 791.000 hotspots en 69 miljoen homespots. Het ziet er naar uit dat dit een zoveelste transfer wordt naar slecht presterende regio’s.”

Het voorstel voor gratis wifi werd exact een jaar geleden uit de mouw geschud van Jean-Claude Juncker tijdens zijn speech over de State of the European Union. Van Bossuyt reageert bezorgd op de gratispolitiek van de Commissievoorzitter: “Morgen stelt Juncker zijn nieuwe State of the European Union voor. Ik hoop echt niet dat hij weer met dure cadeautjes zal strooien. Europa moet de centen van zijn burgers investeren in domeinen waar er een duidelijke Europese meerwaarde is: jobs, veiligheid en de aanpak van migratie.”