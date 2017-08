Kat bijna dood door vossenklem te Ninove

In Denderwindeke, een deelgemeente van Ninove is een kat aangetroffen in een vossenklem. Een groot geluk dat het beestje tijdig is gevonden door het baasje. Zo niet was de kat zeker overleden.

Door de verwondingen zal het pootje naar alle waarschijnlijkheid geamputeerd moeten worden.

“Een groot geluk dat we ons Flipke (de kat) snel hebben gevonden, want hij had het zeker niet overleefd” zegt Sara Jesse, (de kat is van haar meter). “Ons meter haar kat is dit weekend gevonden met zijn pootje in een vossenklem. Het beestje werd gevonden recht tegenover een perk waar pluimvee leeft…” Vossenklemmen zijn verboden!!!



“De politie wil of kan niets doen omdat de klem niet meer vastgehecht zat op de plaats waar de kat in de val trapte, dus kan de vossenklem van iedereen zijn” zegt Sara Jesse.

“Toch is het heel spijtig dat er niet eens een buurtonderzoek is geweest om te luisteren of er meerdere slachtoffers waren in het verleden… Misschien zijn er wel poezen die plots spoorloos verdwenen zijn of dergelijke … ze doen gewoon NIKS!!!!!

Zelf heb ik er al vaak gewandeld met honden en het is ook een favoriet straatje voor ruiters, met in de nabije buurt een voetbalplein. Wat als het volgende keer een kind is… ” vraagt Sara Jesse zich af.

De poes met haar pootje in de vossenklem werd gevonden in de Minnenhofstraat te Denderwindeke, een rustig, mooi wandel/fiets straatje.

Bron: Kattenclub.be