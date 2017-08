Piano spelen in de bib: De Krook krijgt vaste vleugelpiano

Piano spelen in de bib van Gent: De Krook krijgt vaste vleugelpiano

Na de spetterende startavond van 123-piano op vrijdag 18 augustus 2017 – met een gevarieerd parcours dat startte bij De Krook en eindigde onder de Stadshal – kan men vanaf nu ook een gloednieuwe vleugelpiano van Bibliotheek De Krook zelf bespelen. De piano blijft beschikbaar, ook na het einde van 123-piano op 23 september 2017.

Piano spelen in De Krook

Bibliotheek De Krook zet in op boeken, informatie, film, nieuwe media en op muziek. Wie graag een instrument wil leren, kan dat met behulp van de instructie-dvd’s van de bibliotheek. Wie al een instrument speelt kan er partituren en bladmuziek lenen. Bovendien kan men ook inspiratie opdoen met de ruime collectie muziekcd’s en dvd’s van concerten.

Vanaf nu biedt de bibliotheek haar bezoekers ook de gelegenheid om te spelen of te oefenen op een kwartvleugel: een elektronische piano met koptelefoon. Muzikanten kunnen zichzelf ook opnemen op USB-stick of een beat of muziek laten spelen als achtergrond voor hun eigen pianospel. Bij optredens – zoals de Library sessions op zaterdagnamiddag – kan een pianist ook akoestisch (mee)spelen.

‘Zo krijgen ook mensen die thuis geen (vleugel)piano hebben de kans om te leren spelen op een mooi instrument.’

Annelies Storms, schepen van Cultuur

Hoe kan u de piano gebruiken?

U kan de piano enkel bespelen met de koptelefoon van de piano zelf. U haalt de koptelefoon af aan de infobalie van de eerste verdieping met uw lenerskaart. Occasionele (buitenlandse) bezoekers zonder lenerskaart kunnen de koptelefoon lenen in ruil voor een identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort, rijbewijs). U mag een uur spelen (of langer als er geen andere gegadigden zijn). Reserveren is niet mogelijk: wie eerst komt, eerst speelt.

Hybride vleugelpiano

De nieuwe, hybride vleugelpiano (Yamaha C3X TA Trans acoustic – zie foto) imiteert het geluid van een klassieke, akoestische piano. De klank is rijk, delicaat en briljant. Ook de aanslaggevoeligheid is daarmee te vergelijken.

Het instrument heeft twee ingangen voor koptelefoon en een USB-poort voor opname en afspelen.