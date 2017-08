Dansschool van Danscompagnie Francine De Veylder bestaat 40 jaar

Visie van de dansschool.

Gedurende de ganse opleiding is er een technisch luik en een artistiek luik van dans.

-De kinderen van het eerste leerjaar en 3e kleuterklas hebben Prédans, hierin zit ballet, hedendaagse dans en improvisatie op een speelse manier.

-Vanaf het 2e leerjaar is het luik ballet al een échte balletles, hedendaagse dans komt aan bod met grondwerk en combinaties, impro bij begin of eind van de les.

-Vanaf het 3e leerjaar komt er een uur ballet bij op zaterdagmorgen in CC Werf, niet verplicht maar het wordt aangeboden.

-Vanaf het einde van het 6e leerjaar (12jaar) mag men op pointes beginnen te dansen aan de bare op voorwaarde dat de voeten voldoende sterk zijn en haast volgroeid. Niemand is verplicht, het is een keuze.

-Vanaf het secundair onderwijs mag men 3x per week les volgen:

woensdag: hedendaagse dans,

zaterdag: hedendaagse dans

maandag ballet (pointes voor wie wil).

Improvisatie komt in alle lessen regelmatig voor.

Vanaf het secundair onderwijs komen nationale en internationale gastdocenten voor ballet, hedendaagse dans, improvisatie technieken, modern-jazz, urban dance, Yoga.

Er komen regelmatig nationale en internationale gastdocenten.

Buiten het lestijdenpakket:

Urban Dance op donderdag, vanaf 12 jaar tot en met volwassenen

Yogales kinderen op dinsdag.

Yogales volwassenen en jongeren op donderdag.

Onze school voorziet in een ruim aanbod, wie bij ons alle lessen volgt en auditie doet in een van de kunsthumaniora’s van dans wordt steeds aanvaard.

Wie na het secundair onderwijs auditie doet in hogere opleidingen van binnen en buitenland wordt 9 van de 10 keer aanvaard.

Soms gaan kinderen van bij ons naar de dansschool van het Ballet van Vlaanderen, gewoonlijk is dat rond de leeftijd van 8 à 10 jaar.

Trappelend talent van 5 tot 12 jaar op woensdag 13 september in de danszaal van Sportcentrum Schotte.

Jongeren en volwassenen op zaterdag 9 september balletzaal CC Werf Molenstraat Aalst

Urban Dance donderdag 14 september Sportcentrum Schotte

Yoga jongeren en volwassenen donderdag 7 september Hidden Garden Parklaan 81 Aalst

Kinderyoga dinsdag 12 september Hidden Garden Parklan 81 Aalst

Voorstelling 28 april 2018 schouwburg CC De Werf Aalst

DANSMUSEET

Dé danscompagnie francine de veylder

40 jaar dansschool – 20 jaar Dé Danscompagnie

Voor hun jubileumvoorstelling lieten de Danscompagnie en de dansschool zich inspireren door het museum.

Dans heeft als kunstvorm reeds geruime tijd haar weg gevonden naar het museum en tentoonstellingsruimtes.

Wij willen beeldende kunst binnen halen in het theater en ze vertalen naar het publiek. Dans als publieksbemiddelaar tussen museum en hedendaagse dans.

Een gedurfde , bruisende dansvoorstelling. Vrolijk en energiek. Een kruisbestuiving van beeldende kunst , hedendaagse dans, ballet en Urban dance en performance door een jong dansgezelschap.

3-2-1 Feest!