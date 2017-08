Antwerpen – Nieuw provinciehuis bereikt hoogste punt

Maandag 28 augustus zetten de aannemers Democo en Denys samen met gedeputeerde Ludwig Caluwé de meiboom op de bouwwerf die tijdens de laatste openwervendag nog een 5000-tal bezoekers trok. Het dak is nog niet volledig klaar, maar het hoogste punt is bereikt! De meiboom symboliseert de sterkte en stabiliteit van het gebouw en is een uitstekende gelegenheid voor de provincie Antwerpen om de arbeiders en de aannemers te bedanken. Na bijna drie jaar bouwen, gebeurde er nog geen enkel ongeval met werkverlet tot gevolg.

Resultaten na 2 jaar en 10 maanden bouwen

Democo en Denys werken, sinds oktober 2014, aan de ruwbouw, de technieken en de afwerking. 2 jaar en 10 maanden later is het gebouw opgetrokken tot de 14e verdieping. Het ondergronds gedeelte met het congrescentrum is volledig in ruwbouw afgewerkt. In het kantoorgebouw wordt er naarstig gewerkt aan de technieken en afwerking. De bibliotheek is al geplaatst en strekt zich uit op de 11e en 12e verdieping. De patio op de 14e verdieping laat de zon in het gebouw schijnen. In het najaar van 2018 nemen de provinciale ambtenaren hun intrek in het nieuwe provinciehuis.