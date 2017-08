Graauwrock organiseert dit jaar wederom het oktoberfest

GRAAUW– – Na het succes van vorige jaren organiseert de stichting Graauwrock dit jaar wederom het oktoberfest op vrijdag 20 en de Herfstparty XXL op zaterdag 21 oktober te Graauw in Nederland. Vanwege de grote belangstelling en enthousiaste reacties na afloop van de vorige edities is er wederom gekozen voor dezelfde opzet met twee verschillend ingerichte avonden.

Het oktoberfest wordt gehouden op de voetbalvelden van vv Graauw. In een passend ingerichte tent, voorzien van banieren en guirlandes, en met livemuziek van de originele Anton aus Tirol . “Dit jaar hebben we, ondanks zijn volle agenda, de enige echte Anton aus Tirol weer kunnen strikken voor een optreden op het oktoberfest.

Om de pauzes tussen de optredens van Anton op vrijdagavond te vullen heeft de stichting een beroep kunnen doen op de Orange Band uit Sas van Gent en DJ Eric.”

Tevens zal Anton ook een seniorenmiddag verzorgen waar 55 plussers kunnen genieten van zijn muziek en de typische sfeer van het oktoberfest.

De bezoekers zitten aan lange tafels en banken en aan tafel wordt eten en drinken geserveerd in traditionele klederdracht.

Het middagprogramma is van 15 tot 17 uur,, kaarten hiervoor kosten € 5,- inclusief 2 consumptiebonnen en zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Totté Graauw, Max Korting Hulst en Emte Kloosterzande en uiteraard via www.oktoberfestgraauw.nl

Het avondprogramma begint om 20.00 uur

Voor meer info over kaarten en prijzen zie www.oktoberfestgraauw.nl