Fipronil: Voor deze 9 codes kan de recall geannuleerd worden

FAVV – Fipronil: onderzoek naar de incoherentie bij de analyseresultaten afgerond – voor 9 codes kan de recall geannuleerd worden

In het kader van een besmetting van bepaalde eieren met fipronil en de uitgevoerde analyses op deze eieren in de door het FAVV geblokkeerde bedrijven, heeft het Voedselagentschap op 8 augustus 2017 uit voorzorg een recall georganiseerd omdat een tegenanalyse een hoge waarde aan fipronil had opgeleverd verschillend van de eerste analyse.

Het FAVV heeft onmiddellijk een onderzoek opgestart met de hulp van externe experten. Dit onderzoek werd intussen afgerond en de conclusies werden tevens gevalideerd door het Wetenschappelijk Comité van het Voedselagentschap om de objectiviteit te bewaren.

De Minister werd op de hoogte gebracht van de resultaten van dit onderzoek.

Op basis van het onderzoek en van bijkomende analyseresultaten kunnen de voorzorgsmaatregelen geannuleerd worden en kan de recall opgeheven worden voor de eieren met volgende codes:

• 2BE3084-02

• 2BE3084-03

• 2BE3084-06

• 2BE3123-A

• 2BE3123-B

• 2BE3123-C

• 3BE4004

• 3BE4005

• 1BE8016

Enkel voor de eieren met de code 3BE3114 blijft de recall dus gelden. We herinneren er aan dat deze eieren reeds uit de winkelrekken gehaald werden.

Consumenten kunnen met hun vragen terecht op het gratis nummer 0800/13.550. Het call center is deze zaterdag bereikbaar tussen 9u en 16u.