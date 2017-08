Binckbank Tour van start in Blankenberge

-Blankenberge- Gisteren (woensdag 9 augustus) ging onder massale belangstelling de derde rit van de Binckbank Tour (de vroegere Eneco Tour) van start op de Grote Markt te Blankenberge. Omstreeks 10 uur liep de Grote markt van Blankenberge langzaam maar zeker vol met supporters. Een half uurtje later tekenden de eerste bussen met renners present. De eerste die de grote markt op reed was de ploeg van Topsport Vlaanderen-Baloise, gevolgd door de tourbus van Astana met in hun kielzog al de andere ploegen en volgwagens.



Een kwartiertje later werden alle ploegen en renners individueel voorgesteld op het podium. Net daarvoor had de presentator van dienst het nog over een weddenschap betreffende het knippen van de lokken van Eddy Planckaert, indien de wereldkampioen (Peter Sagan) deze editie van de Binckbank Tour zou winnen. En zoals het er nu naar uit ziet zou dat wel eens kunnen gebeuren. Telkens dat er Vlaamse renners voorgesteld werden klonk er een luid applaus door de inmiddels duizenden mensen die verzameld waren op de Grote markt.



Zo herkenden we wereldkampioen veldrijden Wout Van Aert, de man van het voorjaar Philippe Gilbert, Belgisch kampioen Olievir Naesen, Greg Van Aevermaet, Stijn De Volder, Tiesj benoot ook de Nederlanders Lars Boom en Tom Dumoulin mochten delen in de aanmoedigingen van de vele opgekomen supporters. Maar het meeste applaus was weggelegd voor de immer sympathieke wereldkampioen op de weg Peter Sagan. Hij nam zelfs even de tijd om met een paar fans met een beperking op de foto te gaan. Dit gebaar typeert de wereldkampioen ten volle en werd ook door de vele omstaanders enorm gewaardeerd.



Even voor twaalf, vijf voor twaalf om precies te zijn werd het startschot gegeven door de schepen van sport mevrouw Katrien Van Ryssel.

Die had de eer gekregen van burgemeester Ivan de Clerck om in zijn plaats de honneurs van het vertrek waar te nemen. Na het schot trok de hele bende zich langzaam op gang richting Wenduine en Zuienkerke om 17 km later opnieuw Blankenberge aan te doen voor de eerste tussensprint in de Ijzerstraat. Daarna ging het nog 168 km richting Ardooie waar de derde etappe van de Binckbank Tour zou eindigen.



Voor de volledigheid geven we nog even mee dat Peter Sagan zijn tweede overwinning in de wacht sleepte gevolgd door Edward Theuns en als derde De Fransman Rudy Barbier. de Zwitser Stefan Küng blijft voorlopig leider met 5 seconden voorsprong op Peter Sagan.

Meer sfeerfoto’s klik hier: