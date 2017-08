Consument kan besmette eieren identificeren met deze codes

In het kader van een besmetting van eieren met fipronil kan de consument de teruggeroepen eieren identificeren op basis van deze codes :

• 2BE3084-2

• 2BE3084-3

• 2BE3084-6

• 2BE3123-A

• 2BE3123-B

• 2BE3123-C

• 3BE4004

• 3BE4005

• 1BE8016

• BE3114

In het kader van een besmetting van eieren met fipronil en de uitgevoerde analyses op eieren in de door het FAVV geblokkeerde bedrijven, heeft het Voedselagentschap vandaag 8 augustus 2017 een incoherentie vastgesteld in het analyseresultaat van een laboratorium. Aangezien er een probleem is opgedoken met betrekking tot de analyse die in een laboratorium is uitgevoerd, is er beslist om de voorzorgsmaatregelen op de geanalyseerde loten van eieren in dit laboratorium te wijzigen. Die loten van eieren worden teruggeroepen van bij de consument.

Het betrokken laboratorium heeft maar van 6 van de 86 bedrijven die door het Voedselagentschap geblokkeerd zijn stalen geanalyseerd. Gezien de onzekerheid die vandaag is vastgesteld met betrekking tot de analyses die door dit laboratorium zijn uitgevoerd, worden uit voorzorg de eieren van die 6 bedrijven vandaag teruggeroepen van bij de consument.

Er wordt aan de consumenten die deze eieren hebben gevraagd om die eieren niet te consumeren en om ze terug te brengen naar de winkel.

Op basis van de analyseresultaten van het betrokken laboratorium waren 3 van de 6 bedrijven vrijgegeven. Die 3 bedrijven zijn onmiddellijk opnieuw geblokkeerd.

Het Voedselagentschap traceert ook de eieren van de 6 betrokken bedrijven.

Het FAVV heeft bovendien ook een versterking van de controle en de monitoring van de legkipbedrijven en vermeerderingsbedrijven op touw gezet. Er worden ook daar analyses uitgevoerd.

Consumenten in Belgie kunnen met hun vragen terecht op het gratis nummer 0800/13.550, vanaf woensdag 9 augustus om 9.00u.