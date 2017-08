Platina voor Gustaaf en Clara en Renaat en Simmone uit Aalst

Gustaaf De Boeck en Clara Van den Steene vierden 70 jaar huwelijk. Het platina koppel huwde op 29 juli 1947 dan wel in Erembodegem, maar Staaf en Clara woonden hun hele huwelijksleven in Nieuwerkerken. Staaf was vloerenlegger en Clara zorgde voor de goede gang van zaken in het huishouden.

Ook Renaat De Vuyst en Simonne Van Cauter vierden hun 70-jarige huwelijk. Op 11 juli 1947 traden Renaat en Simonne in het huwelijk in Nieuwerkerken. Hij was oorlogsvrijwilliger, beroepsmilitair en gevangenisbewaker. Zij was strijkster en ze baatten samen de kantine van Eendracht Nieuwerkerken uit.

Beide koppels kregen een geschenk van de stad Aalst uit handen van schepen Caroline Verdoodt, uiteraard met de bijhorende felicitaties.