Drie iconen van de Britse punk op een podium

Op 29 juli zullen drie iconen van de Britse punk golf van de jaren 70 op één podium staan: the Bollock Brothers, Buzzcocks en Stranglers!

Nee, Punk’s not dead ! Deze drie groepen gaan tot het uiterste.

Dit alles in een ongewone maar prachtige omgeving, die van de binnenkoer van het eerbiedwaardige museum Hôpital Notre Dame à la Rose. Een middeleeuwse hospitaal, thans een museum gewijd aan de geschiedenis van de geneeskunde. Wie graag voor het optreden een paar uur vrij heeft, kan steeds de streek rond Lessen verkennen. Voor de natuurliefhebbers zijn er de bossen van Flobeque of je kan eveneens een bezoekje brengen aan de stad Geraardsbergen.

July, 29 2017

Show : 19.00 – Doors : 17.30

Inner Courtyard of the Hôpital Notre Dame à la Rose

Rue des Quatre Fils Aymon 21, 7860 Lessines (B)

+32 (0) 68 250 600 – reservations@ccrenemagritte.be – www.ccrenemagritte.be

http://www.ticketmaster.be/event/the-stranglers-buzzcocks-bollock-brothers-tickets/21883

https://www.facebook.com/events/240000603143943/