Patricia Kaas concerteert in het Kursaal van Oostende

‘Mademoiselle chante’ Patricia Kaas concerteert op 17 september in het Kursaal van Oostende.

Ze was 19 toen ze met dé grote Gérard Depardieu haar eerste single ‘Jalouse’ opnam. “Dankzij dat liedje kwam ik in contact met Didier Barbelivien en dat resulteerde dertig jaar geleden in ‘Mademoiselle chante le blues’, een liedje dat ik nog altijd met evenveel enthousiasme zing tijdens de optredens”, zegt het Franse icoon Patricia Kaas. Na dertien jaar bracht Patricia eind vorig jaar een nieuwe cd uit. “‘Patricia Kaas’ is geen triestig album geworden, maar eerdere melodramatisch. Ik zing over ‘de vechtende vrouw’ die zelfstandig rechtop blijft staan, ondanks de tegenslagen. Ik ben op dit moment op een punt gekomen in mijn leven dat ik vind dat ik niet meer moet uitleggen waarom ik iets doe.” In het verlengde van haar nieuwe cd ‘Patricia Kaas’, is de zangeres die in haar 30-jarige carrière ondertussen al meer dan 15 miljoen albums verkocht, sinds januari opnieuw op wereldtournee. Op zondag 17 september komt Patricia Kaas met haar liveband en haar herkenbare, warme, rauwe stem, naar het Kursaal van Oostende. Die avond stelt ze niet alleen haar nieuwe cd voor, maar speelt ze uiteraard ook haar grootste hits. Tickets voor Patricia Kaas bestel je via www.concertevents.be of op 04979/31.84.55.

Op 5 december, bijna 51 jaar geleden, wordt Patricia Kaas geboren in Forenbach, Lorraine, Frankrijk. Patricia is de jongste van zeven en het tweede meisje in het gezin. Tot haar 6de sprak ze alleen maar een Duits dialect, dat veranderde doorheen de jaren. Haar fascinatie voor de Duitse en Franse taal heeft ze nog steeds, doordat ze als kind opgroeide in de grensstreek. Op haar 8ste zong ze al liedjes van Claude François, Dalida en Mireille Mathieu, maar ook het wereldvermaarde ‘New York New York’ van wijlen Frank Sinatra zong ze moeiteloos. Omwille van haar doorrookte stemgeluid werd ze al gauw beschouwd als ‘de nieuwe Edith Piaf of Marlène Dietrich’.

Dankzij haar broer, kon ze op haar 13de haar eerste stappen zetten in de muziekwereld en was Pady Pax (dat was haar eerste artiestennaam) al gauw de leadzangeres van Club Rumpelkammer in Saarbrücken, waar het gezin ondertussen woonde. Op haar zestiende kreeg ze te horen dat de muziekwereld niet op zoek was naar de nieuwe Mireille Mathieu en dat ze beter iets anders kon gaan doen met haar leven, maar dankzij Bernard Schwartz draaide het alsnog anders uit voor de jonge Patricia Kaas.

Met de Franse steracteur Gérard Depardieu nam ze haar eerste single op, ‘Jalouse’. Het liedje, een compositie van Bernheim en Depardieu’s vrouw Elisabeth, was niet meteen een hoogvlieger. Belangrijker was het contact met Didier Barbelivien. Uit die samenwerking ontstond ‘Mademoiselle chante le blues’, een single die uitkwam in 1987. Een jaar later was het gelijknamige album goed voor goud en platinum in o.a. Frankrijk, Zwitserland, Canada en België. In datzelfde jaar won Kaas ook nog de prestigieuze ‘Discovery of the Year’-prijs als artieste. Midden het succes volgde er een koude douche, wanneer Patricia in 1989 na een slopend gevecht alsnog afscheid moest nemen van haar moeder. Die overleed aan de gevolgen van kanker. De teddybeer die ze aan haar moeder gaf wanneer ze aan het vechten was, is nog steeds haar mascotte en reist steeds met haar mee.

De eerste wereldtournee van Patricia Kaas werd in 1990 een monstersucces. Gedurende 16 maanden bereikte ze 750.000 muziekfans, verspreid over 12 landen, goed voor 196 concerten. Ze stond ermee in l’Olympia, de Zenith en alle andere prestigieuze Europese theaterzalen.

Eind ’90 had Patricia Kaas in New York en Washington DC opgetreden en had ze al meer dan 1 miljoen cd’s verkocht. In 1991 won ze de World Music Award en een Bambi. Met 3 miljoen verkochte cd’s was het album ‘Je te dis vous’ in 1993 een zoveelste succesverhaal. ‘Il me dit que je suis belle’, een liedje dat Jean-Jacques Goldman voor haar componeerde, werd voor Patricia haar 2de top 5 notering in de Franse charts. Tussen ’95 en ’99 bracht Patricia ‘Black Coffee’ en ‘Dans ma chair’ uit. Spectaculair was het album ‘Le mot de passe’ dat uitkwam in 1999 en geproduced werd door Pascal Obispo. Ook Jean-Jacques Goldman leverde opnieuw twee songs. In juni ’99 deelde Patricia het podium in Seoul, Zuid-Korea en München tijdens de Michael Jackson & Friends-concerten, samen met Mariah Carey, Luther Vandross en Status Quo. Het Unesco-concert was te zien in 39 landen. Een jaar later volgde het album ‘Piano Bar’ en daarvoor kreeg ze de Golden Europa-prijs, samen met een rits gouden en platina onderscheidingen.

In 2009 was er niet alleen ‘Kabaret’, maar stond Patricia Kaas op het podium van het Eurovisiesongfestival dat plaatsvond in Moscow. Patricia werd voor Frankrijk 8ste met het bloedmooie ‘S’il Fallait Le Faire’. De arena’s en theaters liepen vol voor Patricia Kaas tussen 2012 – 2013, wanneer ze uitpakte met ‘Kaas chante Piaf’. Het worden weergaloze concerten, die haar populariteit alleen maar aanscherpen. Ook in ons land is Patricia Kaas graag gezien. Heel wat Vlamingen zijn ‘fan’ van de gelauwerde chansonnière.

