Transcontinental Race voor de derde maal in Geraardsbergen

Indrukwekkende Transcontinental Race start voor de derde maal op rij in Geraardsbergen

Voor het derde jaar op rij start de Transcontinental Race in Geraardsbergen, de stad die dankzij zijn wielermonument de Muur en zijn fietsvriendelijk imago internationale uitstraling geniet.

In de vijfde editie van deze ultrarace doorheen Europa starten dit jaar bijna 400 moedige fietsers uit wel 32 verschillende landen. Een kleine 300 deelnemers waagt zich solo aan dit avontuur, maar ook een 50-tal duo’s vangen de tocht aan.

In de Transcontinental Race stopt de klok nooit: de deelnemers zijn op zichzelf aangewezen voor het vinden van eten, het al dan niet kiezen voor een rustmoment en het zoeken naar een geschikte slaapplaats. Naast vier verplichte controlepunten is er geen vastgelegd parcours. De deelnemers zoeken, plannen en rijden hun eigen weg. Meer dan 4000 km zal worden afgelegd in een tweetal weken. De deelnemers fietsen van de Muur in Geraardsbergen naar het sprookjeskasteel Lichtenstein in Duitsland. Ze zetten hun route verder over de indrukwekkende 1775 meter hoge berg Monte Grappa in Italië, langs het berggebied de Hoge Tatra op de grens van Slowakije en Polen. Vervolgens passeren ze langs 1 van de meest spectaculaire wegen ter wereld, de Transfagarasan in Roemenië, om te eindigen in het prachtige Meteora in Griekenland.

Geraardsbergen verwelkomt de renners op donderdag 27 juli om 16.30 uur met een optreden van Be Naked langs de Kaai bij Pasta Al Dente. Ook op vrijdag is dit dé ontmoetingsplaats voor de renners, waar iedereen welkom is op het tof terras.

Op vrijdag 28 juli verzamelen de deelnemers zich vanaf 20 uur op de Markt, waarna om 22 uur het eigenlijke startschot gegeven wordt. De racers doen een plaatselijke ronde doorheen het centrum vooraleer ze over de Muur en Kapelmuur rijden. Dit geeft de toeschouwers en supporters de tijd om in optocht en met brandende fakkels naar de top van de Oudenberg te stappen. Na een laatste toejuiching start daar het echte avontuur voor hen. Iedereen is welkom op de Markt om van dit spectaculaire evenement te genieten en de deelnemers met welverdiende aanmoedigingen uit te wuiven.