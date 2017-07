Dagelijks spookrijders op Leopold III-plein te Blankenberge

Dagelijks spookrijders op Leopold III-plein

Bijna elke dag worden er wel auto’s gespot, vooral van toeristen, op het Koning Leopold III-plein in Blankenberge. Vandaag nog manoeuvreerde een auto zich via het plein tot aan de De Smet de Naeyerlaan. Nochtans is de binnenstad tijdens de zomervakantie van 10u00 ’s morgens tot 5u00 de ochtend nadien zo goed als verkeersvrij. Het Leopold III-plein zelf is trouwens altijd verboden terrein voor het gewone autoverkeer.

De reden voor al die spookrijders moet je echter niet ver zoeken; de GPS stuurt de auto’s die in de Kerkstraat of omliggende straten moeten zijn, immers ook in juli en augustus via de Steenstraat en houdt totaal geen rekening met de verkeersvrije zone tijdens de vakantiemaanden.

Bovendien denken veel autobestuurders, eenmaal ze voor de gesloten verzinkbare verkeerspaaltjes van de Steenstraat staan, dat ze linksaf via de rijweg langs de Zeeman alsnog in de Kerkstraat kunnen geraken. Deze “alternatieve weg” wordt nog meer aangemoedigd door het zone 30-bord dat duidt dat auto’s langs daar kunnen. Helaas komen ze dan op het verkeersvrije Leopoldplein terecht en zitten ze dan als ratten-in-de-val met de paaltjes aan de Vramboutstraat en de Paul Devauxstraat. De auto’s moeten dan onverrichterzake terugkeren vanwaar ze komen, zich een weg banend tussen verraste voetgangers en fietsers op het drukke plein.

De nodige signalisatie aan de Zeeman dat dit een doodlopende weg is, zou zeker de verkeersveiligheid ten goede komen, en hiermee moet niet gewacht worden tot de start van de heraanleg van het plein in september ’17. Maar wellicht moet ook hier eerst een ongeval gebeuren of moet de pers er over berichten, alvorens ze bij het Open VLD-N-VA-stadsbestuur en bij de Lokale Politie Blankenberge in actie schieten… zegt Tanguy Veys – tanguyveys.org