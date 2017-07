Het Nederlandse muziektheatergezelschap BOT naar Cirk! Aalst

Drie jaar na de première is het eindelijk zover. De internationale festivalhit RAMKOERS van het Nederlandse muziektheatergezelschap BOT komt na veel omzwervingen doorheen Europa naar België! Na een passage op Zomer van Antwerpen maakt deze rauwe en uitbundige voorstelling op 26 en 27 augustus haar opwachting op Cirk! Aalst. Drie jaar na de première is het eindelijk zover. De internationale festivalhit RAMKOERSvan het Nederlandse muziektheatergezelschap BOT komt na veel omzwervingen doorheen Europa naar België! Na een passage op Zomer van Antwerpen maakt deze rauwe en uitbundige voorstelling op 26 en 27 augustus haar opwachting op Cirk! Aalst.

BOT speelt: RAMKOERS

Na een tour langs Nederlandse festivals zet BOT de koers voort in Europa. Binnenkort strijkt de festivalhit voor het eerst neer in België, waar hij deze zomer te zien is in Antwerpen en Aalst.

RAMKOERS | de makers

RAMKOERS is een muziektheatervoorstelling van BOT, regisseur Vincent de Rooij en productiehuis Oost-Nederland (ON).



Muziektheatergroep BOT bestaat uit Job van Gorkum, Tomas Postema, Doan Hendriks en Geert Jonkers. Vanaf het debuut op Oerol in 2009 ontwikkelt BOT een markante eigen taal. Balancerend op een scherp randje nemen de mannen je mee in hun recht-voor-zijn-raap-theater met zelfgemaakt instrumentarium, ongepolijste beeldenpoëzie en kleine liedjes met een groot hart. BOT schuurt, raakt en roert zijn publiek en probeert tegen de klippen op hoop te putten uit de drek die ‘t leven soms is.

Samen met productiehuis Oost-Nederland maakt de groep succesvolle muziektheatervoorstellingen zoals MIJN FAUST (samen met Schippers & VanGucht) en de locatiereeks Het Geluid Van. De laatste jaren bestormen ze Europa met hun tourvoorstelling RAMKOERS. Dit was de festivalhit van o.a. Oerol, Deventer op Stelten, Over het IJ, Festival Mundial en verschillende internationale festivals. Dit jaar trekt RAMKOERS niet alleen verder naar Denemarken en Frankrijk, maar strijkt ook neer in België in Antwerpen en Aalst.

Naast RAMKOERS is BOT dit jaar bezig met een nieuwe tourvoorstelling, LEK. Deze zal starten met een tour langs de Nederlandse festivals en speelt vanaf volgend seizoen ook in de rest van Europa.

Vincent de Rooij is theatermaker en beeldend kunstenaar. Als regisseur en speler was hij betrokken bij een groot aantal voorstellingen van theatergroep Dogtroep en nu toert hij met zijn eigen performances op festivals. De aard van zijn werk is vaak absurdistisch, poëtisch, dramatisch en bevat veel humor. De Rooij regisseerde ook twee edities van de locatievoorstellingsreeks Het Geluid Van.

Productiehuis Oost-Nederland (ON) bedenkt, maakt en verkoopt culturele producties. Binnen deze producties is popcultuur het uitgangspunt en ‘ongebruikelijke dingen voor normale mensen’ het motto. ON heeft vanaf de oprichting van BOT nauw samengewerkt met het viertal, onder andere in de serie Het Geluid Van en de voorstelling MIJN FAUST. Productiehuis Oost-Nederland is onderdeel van De Nieuwe Oost, het interdisciplinaire productiehuis gevestigd in Oost-Nederland.

RAMKOERS |de voorstelling

BOT speelt: RAMKOERS

Spectaculair muziektheater met grote machines en kleine liedjes

Wie iets heeft, heeft iets te verliezen. Maar wie geen risico neemt, komt ook niet vooruit. Daarom smijt BOT alle zekerheden overboord. Het viertal tuigt zijn rammelend instrumentarium op en bouwt vol overgave aan een eigen wereld. Met grof geschut tarten ze het lot en beuken dwars door al wat onmogelijk lijkt: BOT is op ramkoers!

Met de kans om finaal onderuit te gaan, balanceert BOT op de rand van wat haalbaar is. Met schurende humor, klinkende machinerie, fysieke arbeid en breekbare songteksten trekt het viertal je mee in hun strijdlustige overtuiging dat het ook anders kan. Geen verhaal, maar een ware uitputtingsslag voltrekt zich als BOT je meeneemt van beukend hard tot breekbaar zacht.

RAMKOERS is een spectaculaire voorstelling met grote machines en kleine liedjes. Een speelvloer die voortdurend onder constructie is, waarop de mannen van BOT verbazen met houtje-touwtje-stuntwerk en het publiek bij de strot grijpen met een haast onstuitbare stroom muzikaal vernuft. Materiaal dat waardeloos lijkt, is weerbaarder dan ooit: kletterend ijzerwerk, huilende regenpijpen, ploeterende trekzakken en roestige schraaptonnen vormen zowel het instrumentarium als het decor voor een voorstelling die schuurt, raakt en roert.

“RAMKOERS is een brok gebalde energie, die met alle kracht in het gezicht en gehoor van het publiek wordt geblazen”- De Volkskrant (****)

“De spelers hebben geen enkele pretentie, ze doen niet gewichtig of quasi-filosofisch, ze maken rauw, intens en uitbundig muziektheater” – Theaterkrant (***)

Bekijk meer (internationale) recensies op www.botspeeltramkoers.nl

RAMKOERS | tour

Enkele hoogtepunten:

2014

16 – 18 mei Karavaan Festival, Zandvoort (première)

2015

9 mei Figurentheater-festival, Nurnberg (DE)

9 – 12 juli Over Het IJ Festival, Amsterdam

30 augustus – 1 september Bristol Festival of Puppetry, Bristol (UK)

25 – 26 september Festival Mondial des Theatres de Marionettes, Charleville-Mézières (FR)

2016

4 juni TREFF Festival, Tallinn (EST)

10 – 19 juni Oerol, Terschelling

25 augustus – 4 september Vis à Vis ontvangt: BOT, Almere

2017

20 – 21 mei ILT festival Aarhus (DK)

11 – 19 augustus Zomer van Antwerpen (BE)

22 – 24 augustus La Festival d’Aurillac (FR)

26 – 27 augustus Cirk! Aalst (BE)





RAMKOERS | reacties uit het gastenboek



“Wauw, geweldig, knallend en ontroerend, mooi en dynamisch. Prachtig!”

“Ogen en oren tekort”

“Ik ben omver geblazen, echt fantastisch!”

“Al die verschillende emoties, rust, heftigheid en power. Super!”

“Geweldig lo-fi feest voor de zintuigen”

“Supergaaf! De Cirque du Soleil van de muziek”

RAMKOERS | contact



Meer informatie over RAMKOERS is te vinden op:

