Politie Geraardsbergen/Lierde arresteert dievenbende op heterdaad

Naar aanleiding van een diefstal op de Astridlaan te Geraardsbergen eind december 2016, startte de lokale recherchedienst van de politiezone Geraardsbergen/Lierde een onderzoek op.

Diepgaand recherchewerk, in samenwerking met de lokale politiezone Rhode en Schelde, maakt al snel duidelijk dat de diefstal in relatie staat met een woninginbraak te Merelbeke. Verder opsporingswerk leidt naar een professionele dievenbende die niet aan haar proefstuk toe is. De bende is verantwoordelijk voor tientallen inbraken, gepleegd op het Franstalige en Vlaamse grondgebied.

Na maanden van intensief speurwerk worden uiteindelijk 2 hoofdverdachten op maandag 10 juli 2017 op heterdaad betrapt en gearresteerd. Bij twee simultane huiszoekingen wordt een aanzienlijke buit aangetroffen.

De verdachten zullen voor het ambt van de onderzoeksrechter te Gent geleid worden. Het onderzoek zal nog verder worden gezet, ondermeer om de slachtoffers op te sporen.