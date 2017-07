Diamanten speeltjes voor miljardairsbaby’s

De Britse speelgoedindustrie is alles samen goed voor 3,7 miljard euro. De meeste ouders kopen het speelgoed voor hun kinderen gewoon in de winkel of op het internet. Maar wat doe je als je kind werkelijk álles al heeft? Britse miljardairs gaan steeds vaker op zoek naar exclusieve speeltjes, zoals een elektrische sportwagen op kindermaat of een kristallen schommelpaard, die ze laten maken door ambachtelijke speelgoedproducenten. Wie bedient deze steenrijke ouders en hun kinderen op hun wenken? Het antwoord geeft Julie Colpaert in een nieuwe reportage van Telefacts Zomer, op donderdag 13 juli.

Op het racecircuit van Suffolk test Stuart Pennington de Atom V8, een super-de-luxe sportwagen op maat van kinderen. Die heeft hij net verkocht aan een rijke Rus. “Een verjaardagscadeau voor zijn zoontje. Een bofkont.” Hoewel er aan de Atom V8 een stevig prijskaartje hangt van zo’n 35.000 euro, mag je er de baan niet mee op. Potentiële kopers moeten dus hun eigen circuit hebben of een groot privédomein.

Ook Jim Zaguroli, een rijke industrieel, koopt met de feestdagen voor zijn gezin een uniek geschenk: een miniatuurracebaan, ter waarde van 70.000 euro.

