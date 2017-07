Open brief van Jong VLD aan Geert Versnick

Open brief Jong VLD: Beste Geert, it’s time to call it a day.

Beste Geert,

30 jaar geleden was u voorzitter van onze geweldige jongerenbeweging. Ik schrijf u even kort om het gevoel te beschrijven dat bij ons, de huidige generatie liberale jongeren, momenteel heerst. Ik ga er niet omheen draaien: Geert, it’s time to call it a day.

Tijden veranderen. Wat heel lang vanzelfsprekend was, is dat vandaag niet meer. Als man van de wereld weet u dat. Alle takken van de samenleving worden ondersteboven gezet door ingrijpende disruptie. Het heeft even geduurd, nu is het er ook in de politiek. Die vernieuwing is geen hype. Ze is hier, ze blijft hier. Voor jongeren is dat geweldig. Onze generatie krijgt een betere, meer democratische en open politiek. Met meer ethisch besef over wat wel en niet kan.

We vrezen dat u die vernieuwing voor ons in de weg staat. U maakt natuurlijk zelf uw eigen keuzes. Officieel bent u geen politicus meer. Toch maakt u nog steeds deel uit van onze liberale familie. Verantwoordelijkheid en integriteit zijn onze belangrijkste waarden. Daarom willen wij en onze moederpartij grondige kuis houden in alle vehikels waarin politiek benoemde bestuurders dingen doen waar een overheid niets te zoeken heeft. Kijk maar naar wat Els Ampe nu in Brussel allemaal omver werpt. De jongerenvoorzitter Geert Versnick zou daar pal achter staan, daar zijn we zeker van.

Uw huidige batterij bestuursmandaten rijmt daar niet mee. We willen daar vanaf. Ga daar in mee. Maak deel uit van de vernieuwing. Geef uw politiek geïnspireerde mandaten in alle semi-publieke besturen op.