DE HALF-OOGSTFEESTEN komen terug naar DENDERHOUTEM

DENDERHOUTEM – 20 jaar later en een nieuw tijdperk is aangebroken voor de HALFOOGSTFEESTEN HAALTERT: Op 14 en 15 augustus gaat de “Hoeve Schollaert” in de Stichelen te Denderhoutem terug voor een 10/10 voor “sfeer en gezelligheid”.

Sinds 1996 is het geleden dat ze georganiseerd werden, maar deze zomer brengt vzw “HalfOogstfeesten Haaltert” de Denderhoutemse oogstfeesten terug tot leven: Traditie en folklore in een nieuw jasje.

Folklore

De organisatoren blijven trouw aan de formule van destijds: Oude ambachten worden terug tot leven geroepen dankzij demonstraties van vlegeldorsers, strovlechtsters en kantklossters. Een wandeling op de hoeve leert bovendien meer over houtdraaien, spinnen, boekbinden, weven, sigaren maken… De doorlopende tentoonstelling van landbouwmachines van weleer , oude tractoren & koetsen zorgt voor extra nostalgie. Een terugkeer naar onze voorouders gaat ook samen met het proeven van grootmoeders keuken : Pannenkoeken, vlaaien, pensen, koeken met beenham zijn in de aanbieding. En de Half-Oogstfeesten zouden dé Half-Oogstfeesten niet zijn, ware het betaalmiddel er niet de “jeton” gebleven

Hoeve Schollaert

Dankzij de Half-oogstfeesten uit de vorige eeuw is de “Hoeve Schollaert” in de Stichelen te Denderhoutem een begrip in de ruime regio. De gastheren van weleer, Omèr & Elza, zijn niet meer, maar de hoeve werd volledig in ere hersteld. Dankzij deze renovatie is de hoeve des te meer de perfecte feestlocatie geworden voor een Vlaamse kermis: Een grote feestweide met drankentent & eetstanden en een gezellig terras op de binnenkoer om er samen herinneringen te delen. Tussenin bevindt er zich onder herkenbare gewelven de wijnbar waar men lekkere wijntjes aan democratische prijzen kan proeven. En dan mogen we de prachtige bierschuur niet vergeten waar ’s avonds de optredens doorgaan. Bovendien biedt een aanpalende schuur plaats voor een kunstgalerij met doorlopende expositie.

Optredens en animatie

De verjonging van de Half-Oogstfeesten anno 2017 uit zich behalve in de accommodatie ook verder in de geplande optredens van jonge muzikanten uit de regio. Op maandagavond mag het levendig blazersensemble, “de Jartellen”, de feestvreugde inzetten met klassieke meezingers en pophits in een nieuw jasje, want – zoals zij zelf zeggen – “op een saxofoon klinkt alles toch beter”. Nadien brengt Marijn Devalck (uit FC De Kampioenen) met live-band de jukebox-muziek terug tot leven op het Bal Populaire met “Boma on the Rocks, zeep op de dansvloer & gekapt op de pistolet” .

Dinsdag zorgt de plezant gekke “Yah Tararah balkan fanfare” voor de ambiance op de feestweide. “Poot & Vijverman” (Sale-ami), de komische muziekband uit eigen streek, entertaint ’s avonds het publiek in de bierschuur.

Verder is er natuurlijk animatie zoals dat op oogstfeesten wordt verwacht: Harmonie Moed & Volharding Denderhoutem, country-zanger & dansers, “Cyriel” (uit “Wittekerke”) met zijn draaiorgel, vendelgroep FLAGO, show-stelende steltenlopers, een leutige ganzenfanfare, schapendrijvers, …etc…

Kindvriendelijk

Een waarschuwing aan de feestende ouders: Vergeet de kinderen niet op te halen in het kinderdorp! Dankzij een levensechte kinderboerderij, springkastelen, een hindernissen-parcours en pipo-deClown zullen de Half-Oogstfeesten ook voor hen onvergetelijk worden. Demonstraties van (roof)vogels en paardendressuur1 zullen trouwens klein & groot bekoren.

Bovendien start de feestdag 15/08 vroeg: Vanaf 08.00u stallen de standhouders op de rommelmarkt2 hun hebbedingen uit. Om 11u verwelkomt de pastoor je in de openlucht-eucharistieviering, gevolgd door een fietsen- en hondenwijding. Nadien treedt kinder-popkoor “Ballabili Zinget” op met liveband tijdens een aperitiefconcert. Vanaf dan is de sfeer gezet voor weer een feestelijke dag.

Enthousiast

De organisatoren zijn alvast gelukkig met het warme onthaal bij de weder intrede van de HalfOogstfeesten te Denderhoutem! De Haaltenaren zijn feestvierders en hebben duidelijk heimwee naar de gezellige boerenleute. Nostalgische reacties op de facebook-pagina en enthousiaste verhalen getuigen dat Haaltert blij is dat er terug gefeest wordt op Hoeve Schollaert. Dat dorpsfeest 20 jaar later terug organiseren ware niet mogelijk geweest zonder de medewerking van de talrijke vrijwillige medewerkers en plaatselijke verenigingen. Waarvoor warme dank vanwege de organisatie.

Live op de radio

Wie er niet bij kan zijn, kan het hele feestgebeuren volgen via de radio dankzij Radio PROSS die er gedurende 2 dagen uitzendt vanuit hun studio op de feestweide. Zij organiseren er ook een ballonwedstrijd, dus thuis blijven is alsnog geen optie!

We hopen alvast jullie te mogen verwelkomen.

HALFOOGSTFESTEN DENDERHOUTEM – Stichelen 7 – 9450 Haaltert (Denderhoutem)

ma 14 augustus: vanaf 14.00u

di 15 augustus: vanaf 08.00u

GRATIS IMKOM

Volledig programma op facebookpagina “vzw halfoogst Haaltert”: https://www.facebook.com/Halfoogsthaaltert/

1 Rijvereniging LRV KERKSKEN

2 Reservatie: Malou Delanghe, GSM: 0476/520422, mail: rommelmarkthalfoogst@gmail.com