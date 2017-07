Zomerwedstrijd: waar staat de bibstoel in Aalst?

stoelTijd voor een Aalsterse versie van De Stoel. In de Stedelijke bibliotheek ontdek je waar de stoel stond en kan je deelnemen.

Van maandag 3 juli tot zaterdag 26 augustus ontdek je iedere week op enkele affiches in de hoofdbibliotheek en de filialen de plaats waar de stoel stond. Op iedere foto zie je ook enkele tips die je helpen om de locatie te raden.

Weet je waar het is? Vul dan de precieze locatie in op het deelnemingsformulier. Beantwoord ook de schiftingsvraag en geef het formulier af aan de balie van de hoofdbibliotheek of het filiaal. De foto’s zien en deelnemen kan dus enkel in de bib en de filialen.

Iedere week maken de deelnemers kans op een Fnac-bon van 25 EUR. Veel succes!