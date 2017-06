Inschrijven voor Loopfestival Gent kan vanaf nu

In het sport- en recreatiepark Blaarmeersen vindt de derde editie van het Loopfestival Gent plaats op zondag 3 september 2017. Van 14 tot 18 uur staan uiteenlopende loopactiviteiten, in een festivalsfeer, op het programma. Inschrijven kan vanaf nu.

Tijdens het Loopfestival krijgen deelnemers de kans om te proeven van tal van uiteenlopende loopdisciplines – de ene al wat uitdagender dan de andere. Het aanbod gaat van trailrunning, op het water lopen of freerunning tot een kidsrun. Zowel de geoefende loper, de nieuwsgierige sportieveling, jong en oud en wie minder sportief is aangelegd, kan er terecht.

Loop mee!

Kinderen van het eerste tot en met het derde leerjaar kunnen deelnemen aan de 400 meter. De 800 meter is er voor het vierde tot en met het zesde leerjaar. Voor volwassenen staan een 5 en 10 kilometer loop op het programma. Het parcours loopt over onverharde wegen in het bos en langs de vijver van de prachtige groenoase van de Blaarmeersen.

Lopen in ballen op het water

Trail-, en freerunning blijven dé looptrends van dit moment en kunnen niet ontbreken. Het jonge volkje kan naar hartenlust genieten van klimmen op de gekste obstakels of lopen in ballen op het water. De opwarming gebeurt onder de deskundige leiding van Looptraining Gent. De hele tijd door kan je ook terecht in het festivaldorp voor muziek, animatie, hapjes en drankjes.

Praktisch

Schrijf op voorhand in via:

Loopfestival Blaarmeersen Gent – Inschrijven…. Bezoek website

Aanmelden de dag zelf vanaf 13 uur om borstnummer en tijdsregistratiechip in ontvangst te nemen. Deelname is volledig gratis.

#lopeningent

De organisatie van het Loopfestival kadert in #lopeningent, een meerjarig project in samenwerking met alle Gentse verenigingen met een loop- en joggingsaanbod, dat het lopen stimuleert.