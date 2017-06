FAVV controleactie in Aalst, een groot deel behaalt een gunstig resultaat

Aangekondigde controleactie in Aalst: 72% behaalt een gunstig resultaat

Zoals bij de lokale voedingsbedrijven aangekondigd, werd van 12 tot en met 18 juni in Aalst een controleactie van het Voedselagentschap gehouden. Bijna driekwart (72%) van de gecontroleerde bedrijven behaalde een gunstig resultaat. Bij 24% werden kleine tekortkomingen vastgesteld. De overige 3% kreeg een proces-verbaal.

17 controleurs van de Lokale Controle Eenheid (LCE) Oost-Vlaanderen hebben in Aalst 265 voedingsbedrijven gecontroleerd. Het ging om 114 horecazaken, 23 grootkeukens, 88 detailhandelszaken zoals bakkerijen en viswinkels, 5 groothandels, 2 automaten en 33 kramen.

De bedrijven werden op voorhand over de controleactie ingelicht. Er werd ook een zeer succesvolle opleidings- en informatiesessie georganiseerd in samenwerking met de stad Aalst. Deze sessie was erop gericht om bedrijven de regelgeving over voedselveiligheid beter te helpen begrijpen zodat ze veilige producten kunnen verzekeren voor de consument. Daarnaast werd toegelicht hoe een controle verloopt.

In totaal behaalden 191 (72%) van de gecontroleerde bedrijven een gunstig resultaat. De ongunstige resultaten waren in 9 op 10 gevallen het gevolg van kleine tekortkomingen. Ongeveer een kwart van de gecontroleerde bedrijven (65, of 24%) kreeg een waarschuwing. Bij 9 inspecties (3%) werd een proces-verbaal opgesteld. De belangrijkste tekortkomingen hadden te maken met een gebrek aan algemene hygiƫne en met te hoge temperaturen in de koeling of diepvries.

Geen enkele vestiging werd gesloten wegens een dreigend gevaar voor de volksgezondheid. Er werden ook geen producten in beslag genomen.

Zoals ook bij onaangekondigde controles zullen de operatoren met een ongunstig resultaat opgevolgd worden met hercontroles tot ze zich op orde gesteld hebben.