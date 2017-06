Minister Homans vernietigt taalregister van de faciliteitengemeenten

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans vernietigt de beslissingen van de faciliteitengemeenten over het aanleggen van een taalregister. “Deze beslissingen zijn in strijd met de grondwet, de taalwetgeving en de omzendbrieven”, aldus minister Homans.

“Ik heb de beslissingen die hieromtrent genomen zijn door de gemeentebesturen opgevraagd. Van vijf gemeenten heb ik die ook ontvangen. Het gaat om Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Wemmel, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode. Het gemeentebestuur van Kraainem moet de beslissing nog bezorgen”, aldus minister Homans.

De faciliteitengemeenten liggen op Vlaams grondgebied. Dat wil zeggen dat ze de taalwetgeving moeten respecteren en dat alle communicatie per definitie in eerste instantie in het Nederlands moet gebeuren.

“Het aanleggen van een taalregister is onwettelijk en mag dus ook niet gebruikt worden. Ik zal daar dan ook streng op toezien. Faciliteiten hebben, betekent niet dat men de taalwetgeving, de omzendbrieven en de grondwet gewoon naast zich mag neerleggen”, besluit minister Homans.