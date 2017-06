Infrabel en Denderleeuw huldigen Kemelbrug feestelijk in

Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgisch spoornet, heeft vandaag samen met de gemeente Denderleeuw en een zestigtal schoolkinderen uit de buurt de nieuwe Kemelbrug officieel ingehuldigd. Het vormt de verbinding tussen de deelgemeente Welle en de stationswijk Leeuwbrug. Infrabel investeert met dit project in het verbeteren van de veiligheid van het treinverkeer. Bovendien heeft de brug, dankzij de vlotte samenwerking met de gemeente Denderleeuw, een afgescheiden fiets- en voetpad langs beide zijden.

Elegante stalen brug vervangt eeuweling Infrabel heeft het voorbije 1,5 jaar in Denderleeuw een nieuwe stalen brug gebouwd voor zowel autoverkeer als voetgangers en fietsers. Deze constructie vervangt de honderdjaar-oude Kemelbrug in het spoorknooppunt Denderleeuw. In een eerste fase zijn de brugdekken van de stalen brug, die omhuld is met een betonnen laagje, met twee gigantische kranen geplaatst. In een volgende fase, wanneer de nieuwe brug berijdbaar was, is de oude Kemelbrug afgebroken. Sinds eind 2016 is de nieuwe brug tenslotte opengesteld voor autoverkeer, maar de omgevingswerken (fietspaden, afwerking …) zijn net klaar. Investering in veiligheid

Samen met de gemeente Denderleeuw investeert Infrabel met dit project in het verbeteren van de veiligheid voor het trein- en wegverkeer. Infrabel heeft in totaal 4,5 miljoen euro in de bouw van de nieuwe spoorwegbrug geïnvesteerd. De gemeente Denderleeuw heeft 180.000 euro in de aanleg van de fietspaden geïnvesteerd. Vorig jaar heeft Infrabel ook een nieuwe houten fiets- en voetgangersbrug in de Wellemeersen in Denderleeuw geopend ter vervanging van een overweg.

Foto kemelbrug – Infrabel