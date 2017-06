Parlementaire onderzoekscommissie Samusocial opgestart

“De parlementaire onderzoekscommissie Samusocial is een goed signaal”, aldus Liesbet Dhaene, Brussels parlementslid voor de N-VA. “Maar deze onderzoekscommissie is voor het merendeel samengesteld uit partijen die betrokken waren bij Samusocial, bijvoorbeeld als voogdijminister.” Dhaene stelt zich ook vragen bij de goede werking van de onderzoekscommissie in het huidig politiek klimaat. Zo maakte MR in de onderzoekscommissie al openlijk allusie op een regeringswissel. “Ik hoop dat de werkzaamheden sereen zullen verlopen en niet zullen uitmonden in een rondje zwartepieten. De Brusselaars verdienen beter”, aldus Dhaene.

“De parlementaire onderzoekscommissie over Samusocial is een goede zaak. We zijn het aan de Brusselaar verschuldigd om uit te spitten wat er precies gebeurd is, hoe het kon gebeuren en hoe dit in de toekomst kan worden vermeden”, aldus Dhaene. “Het is belangrijk dat de werkzaamheden grondig en objectief gebeuren, ondanks de partijdige samenstelling van het bureau van deze onderzoekscommissie. Ik hoop ook dat de huidige politieke impasse niet leidt tot een voortdurend rondje zwartepieten tussen de verschillende betrokken politieke partijen.”

Het is bovendien een illusie om te denken dat er binnen deze onderzoekscommissie een grondige reflectie van het Brussels systeem van zelfbediening en cliëntelisme via vzw’s zal gebeuren. De regering heeft de opdracht van de onderzoekscommissie beperkt tot louter Samusocial, waardoor andere schandalen zoals de Brusselse Keukens en de Brusselse ziekenhuizen niet aan bod kunnen komen. “Een gemiste kans van de huidige meerderheid om te bewijzen dat het menens is om schoon schip te maken in Brussel”, besluit Dhaene.