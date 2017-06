99 Gentse speelstraten deze zomer

‘Het is mooi om te zien dat bewoners van een speelstraat elkaar beter leren kennen. Daar is Gent straf in: de sociale cohesie tussen mensen bevorderen door af en toe te durven inzetten op alternatieven voor een ‘gewone straat’. Speelstraten zijn een succesverhaal waar we heel trots op zijn.’

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit