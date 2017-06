sp.a wil buggy-uitleenpunt in de stad Aalst

Zowel de stad Leuven als de stad Gent geven inwoners en bezoekers de mogelijkheid om een buggy uit te lenen. Dat is een handige oplossing voor (groot)ouders wanneer ze met hun jonge kinderen rondlopen in de stad, de kinderen plots moe zijn en de (groot)ouders zelf geen buggy bij de hand hebben.

“Heel wat (groot)ouders willen met hun kleine kinderen met de fiets of het openbaar vervoer naar de stad komen. In die situatie is het echter helemaal niet handig tot zelfs onmogelijk om een buggy mee te zeulen. Een buggy-uitleenpunt kan hiervoor een oplossing bieden. Tegelijk past dit in de doelstelling om ouders aan te zetten om zonder de auto naar de stad te komen en van Aalst een kindvriendelijkere stad te maken” zegt sp.a gemeenteraadslid Sam Van de Putte.

Uit het antwoord op een schriftelijke vraag blijkt dat de stadsdiensten enthousiast zijn over het idee maar het momenteel niet haalbaar zien om de realisatie voor hun rekening te nemen.

“In de stad Leuven werd in 2016 maar liefst 687 keer een beroep gedaan op een buggy via een van de uitleenpunten. De vraag bij (groot)ouders leeft dus zeker. Zowel het toeristisch infokantoor, het musem, de bibliotheek, de Werf als het fietspunt aan het station zouden perfecte locaties zijn als uitleenpunt” vindt Sam.

Van de Putte hoopt dat de organisatie van buggypunten zowel budgettair als personeelsmatig in de toekomst opnieuw bekeken wordt. “Budgettair is het zeker mogelijk. Voor 5000 euro kan je al van start gaan en zorg je ervoor dat Aalst een echte kindvriendelijke winkelstad wordt.”